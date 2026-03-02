Turismo, OSER y obra pública: las principales definiciones de Rogelio Frigerio en Elonce

En una entrevista en el programa Buenas Noches de Elonce, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó su visión sobre el futuro de la provincia, destacando la necesidad de crecimiento económico y el impulso a sectores clave como el turismo, la salud y la infraestructura vial.

En cuanto a los desafíos económicos, Frigerio destacó la importancia de que crezcan la demanda y el consumo, ya que la recaudación está estrechamente vinculada a estos factores. "Es necesario que aumenten los ingresos del Estado para poder pagar salarios y atender las crecientes demandas sociales", explicó.

El mandatario provincial subrayó que su gestión se ha basado en una administración responsable, sin promesas incumplidas. "Tenemos los mismos recursos que teníamos durante la pandemia, pero con muchas más responsabilidades y necesidades", señaló, haciendo referencia a las dificultades heredadas del gobierno anterior. También criticó las políticas del pasado, calificándolas de "populistas" y advirtiendo que, bajo su liderazgo, se busca "decir la verdad" y "cambiar la realidad".

El turismo, una oportunidad clave para la provincia

En el plano turístico, Frigerio mostró su satisfacción por los resultados obtenidos en la última temporada de verano, que, según sus palabras, fue "muy buena". "En algunos lugares, tenemos ocupación casi plena", destacó el gobernador, añadiendo que el sector turístico ha tenido un notable repunte tras una temporada anterior muy difícil.

Resaltó también los avances logrados en la gestión del Ente Mixto de Turismo, donde se busca la colaboración entre el sector público y privado para definir las políticas turísticas de la provincia.

Frigerio indicó que este modelo ha sido un cambio significativo, pues "hoy lo que conduce el turismo en la provincia no es un funcionario, sino un ente mixto". A través de esta alianza, el objetivo es crear un turismo más sustentable y diversificado, que no dependa exclusivamente de las temporadas altas, sino que logre mantenerse durante todo el año.

Mejoras en la salud y la obra pública

Otro de los puntos tratados por Frigerio fue la situación de OSER (Obra Social de Entre Ríos), a la que calificó como "una de las tareas más difíciles" debido a la crisis que atraviesa el sistema de salud en general. El gobernador explicó que, mediante una intervención, lograron mejorar la atención y reducir los costos, bajando sueldos excesivos de directores y logrando mayor transparencia. "Si no hubiéramos tomado estas medidas al principio de nuestra gestión, la situación hoy estaría aún peor", enfatizó.

En cuanto a la obra pública, Frigerio destacó la reactivación de proyectos viales, incluyendo el Plan Provincial de Bacheo, que está en ejecución desde el año pasado. "Hoy tenemos el 100% de la obra pública en marcha, y muchas de ellas se están terminando", indicó. A pesar de las restricciones presupuestarias, aseguró que las obras se están llevando a cabo con responsabilidad, evitando promesas incumplidas y priorizando las que realmente pueden pagarse, sin generar deudas impagables.

El gobernador también mencionó la posibilidad de financiar un ambicioso plan de infraestructura vial con organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, que permitiría a la provincia abordar el problema de las rutas deterioradas durante décadas. "Si logramos este financiamiento, a fin de año veremos todas las rutas de la provincia en obras", expresó con optimismo.

Situación de la deuda provincial

Uno de los temas más sensibles que tocó Frigerio fue la situación de la deuda provincial, que heredó de la gestión anterior. Aseguró que, al llegar al gobierno, la deuda estaba por encima de los 800 millones de pesos y que, desde entonces, han logrado reducirla de manera significativa. "Estamos pagando la deuda que el gobierno anterior dejó, con los mismos recursos, pero generando confianza en el mercado", remarcó. Gracias a esta gestión, Entre Ríos ha logrado acceder nuevamente al mercado financiero, lo que le permitirá continuar con sus proyectos a futuro.