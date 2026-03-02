Los gremios docentes afirmaron que la propuesta salarial “es insuficiente”

Gremios. El paro docente en Entre Ríos fue confirmado este lunes luego de que el frente gremial integrado por SADOP, AGMER, AMET y UDA rechazara de manera unánime la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en la segunda audiencia paritaria. La medida de fuerza se llevará a cabo este martes 3 de marzo y afectará el normal dictado de clases en toda la provincia.

Los sindicatos confirmaron que la propuesta fue considerada insuficiente y remarcaron que mantiene criterios similares a la anterior.

En diálogo con Elonce, Abel Antivero, de AGMER, señaló: “La propuesta es muy semejante a la anterior. Difiere únicamente en que el monto de 45.000 pasa a 60.000 pesos en el marco del FOPID y Conectividad. Los cuatro sindicatos rechazamos y llevar una medida de fuerza mañana”. Además, advirtieron: “Los montos siguen siendo bajos”.

Críticas a las sumas no remunerativas

Pusieron el foco en el carácter no remunerativo de las sumas ofrecidas. “Estas propuestas sostienen el achatamiento del escalafón docente y, lo que es aún más grave, no tienen ningún impacto en el sector pasivo. No podemos aceptar una oferta que le da la espalda a nuestros jubilados y que precariza el salario de quienes están hoy frente al aula”, expresaron desde SADOP tras la audiencia.

Para el sindicato, la continuidad de montos fijos por fuera del básico desfinancia la seguridad social y compromete derechos a mediano y largo plazo. En esa línea, insistieron en la necesidad de mejorar el salario básico y garantizar incrementos que impacten en la obra social y en los haberes jubilatorios.

Gremios docentes rechazaron la oferta salarial

Mirtha Raya, de UDA, subrayó: “El básico es la mitad de la canasta básica para comer dignamente. No se puede vivir así. Queremos que los chicos estén en las aulas, no queremos que pasen hambre en su casa”. También remarcaron: “Todos los que están en el Congreso pasaron por la escuela primaria y una maestra que les enseño a escribir”.

Detalles de la oferta y postura sindical

La propuesta gubernamental incluía un compromiso de revisión en 90 días con el índice inflacionario como tope, el sostenimiento de un bono de $25.000 para docentes con más de 10 años de servicio, un aumento del 50% en la Ayuda Escolar y un incremento de $60.000 en concepto de FOPID y Conectividad, que se suman a los $64.000 actuales. Además, se garantizaba un piso salarial de bolsillo de $750.000 y un aumento de $30.000 para jubilados.

Andrés Besel, de AMET, reafirmó su postura: “Insistimos en la calidad del salario”. Asimismo, advirtieron sobre posibles descuentos por la jornada de protesta: “Descontar en una decisión del Gobernador”.

Por su parte, Alejandra Frank, de SADOP, enfatizó: “Acompañamos el reclamo y vamos a llevar a cabo una medida de fuerza”.

La conferencia de prensa fue convocada para las 9:30 en la sede de AMET, donde los sindicatos brindarán mayores precisiones sobre la continuidad del plan de lucha.