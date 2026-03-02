Turismo: afirmaron que Entre Ríos se destacó este verano y adelantaron estrategias para Semana Santa

Se preparan para Semana Santa. El turismo en Entre Ríos se ha consolidado como un pilar fundamental de la economía provincial, con un aumento significativo en la cantidad de turistas y en los ingresos generados durante la temporada 2025-2026. De acuerdo con el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Argentina recibió a 30,7 millones de turistas en el verano, y el gasto total cercano a los 11 billones de pesos. Esta cifra representa un crecimiento del 9,5% en comparación con la temporada anterior, reflejando un auge del turismo interno y, en particular, el interés por los destinos de la provincia.

Jorge Satto, presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMPATUR), comentó al respecto: "Fue uno de los destinos más elegidos, con la Tierra de Palmares como una de las opciones predilectas por los turistas". La provincia se destacó dentro del contexto nacional, alcanzando más de 2 millones de turistas durante los meses de enero y febrero de 2026.

Un aumento en el gasto y las pernoctaciones en la provincia

El informe de CAME también resaltó un aumento notable en el gasto por turista, que alcanzó un promedio de $97.101 diarios a nivel nacional, lo que representa un incremento del 28,2% en relación con el año anterior. En Entre Ríos, el gasto promedio por persona fue aún mayor, alcanzando los 100 mil pesos diarios.

Este incremento en el gasto también se reflejó en las pernoctaciones, ya que los turistas optaron por quedarse más tiempo en la provincia, contribuyendo así al dinamismo de la economía local. Según datos oficiales, el gasto total hasta el 17 de febrero fue de 270 mil millones de pesos, y se espera que al finalizar la temporada este número se incremente considerablemente, superando los 300 mil millones de pesos.

El trabajo conjunto entre lo público y lo privado como clave del éxito

Satto destacó que el éxito del turismo en Entre Ríos no solo se debe a la belleza natural y los atractivos turísticos de la provincia, sino también a la colaboración constante. "Es resultado de cada uno de los Municipios y del sector privado", señaló, resaltando que el trabajo conjunto ha sido fundamental para enfrentar los desafíos económicos y ofrecer a los turistas una experiencia memorable.

El impacto positivo del turismo también se ve reflejado en la revitalización de los sectores privados más afectados por la crisis económica, como los hoteles, restaurantes y complejos termales, que han logrado mantenerse a flote gracias al crecimiento del turismo. “Le habían puesto el lomo con mucho coraje a un 2024 que ha sido difícil”. Este esfuerzo conjunto está marcando una tendencia favorable para la provincia, que sigue siendo una de las más elegidas durante los fines de semana largos y las temporadas de vacaciones.

Nuevas proyecciones y estrategias de promoción internacional

El trabajo de promoción internacional también está dando frutos. En 2026, Entre Ríos intensifica sus esfuerzos para atraer turistas de mercados internacionales cercanos. Satto indicó que la provincia está trabajando en abrir nuevos mercados, con un enfoque en Uruguay, Paraguay y Brasil. "Queremos que visiten nuestra provincia, conozcan nuestra naturaleza, nuestra historia, nuestros vinos, nuestras termas, nuestros ríos", aseguró el presidente del Ente Mixto de Turismo.

La cercanía con Uruguay, que cuenta con tres puentes internacionales, hace que este mercado sea especialmente importante, con una población de 4 millones de habitantes que representa un potencial de turistas muy interesante. Además, se están llevando a cabo promociones en el interior de Argentina, especialmente en provincias como Santa Fe y Córdoba, con la intención de seguir diversificando los flujos turísticos hacia la provincia.

ENTRE RÍOS DENTRO DE LOS DESTINOS DESTACADOS DEL VERANO

El sector turístico de ha demostrado ser una de las actividades económicas más relevantes de la provincia, con un impacto directo en la generación de divisas y en la creación de empleo. Satto aseguró: "La provincia tiene una potencia impresionante en este rubro y lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, dejar de lado pequeñas cositas que por allí pueden hacernos algún ruidito y generar trabajo, calidad e ingresos".

Preparativos para Semana Santa

Con la vista puesta en la próxima temporada de Semana Santa, ya se está trabajando en las estrategias para aprovechar al máximo uno de los fines de semana largos más importantes del año. Satto señaló que el trabajo previo busca resaltar "las bondades de nuestro río en esa fecha tan especial", ya que la región es famosa por sus paisajes naturales y sus atractivos turísticos, que incluyen termas, carnavales y eventos culturales.

"Este trabajo es parte de una continuidad, con distintos hitos que van marcando el resultado de nuestras acciones", concluyó Satto.