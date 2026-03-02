Colón volvió a marchar al puente Artigas contra la planta proyectada en Paysandú

La comunidad de Colón realizó este domingo 1° de marzo una nueva movilización hacia el Puente Internacional General Artigas para manifestar su rechazo a la instalación de una planta de e-combustibles de la empresa HIF Global en Paysandú, Uruguay.

Bajo la consigna “No está todo cocinado”, la convocatoria reunió a vecinos, organizaciones ambientalistas y autoridades municipales.

La marcha fue impulsada por la asociación Somos Ambiente y contó con la participación del intendente José Luis Walser, concejales y funcionarios del gabinete local. Se trató de la cuarta movilización organizada en la ciudad ante el avance del proyecto industrial en la otra orilla del río Uruguay.

Reclamo por la evaluación ambiental

Carlos Elías Cerrati, vecino que participó de la jornada, señaló que aún restan instancias administrativas vinculadas a la evaluación de impacto ambiental. “Se incorporó la consideración o ampliación de la evaluación de impacto ambiental sobre el territorio argentino, particularmente la zona de acá de Colón”, indicó en diálogo con Elonce.

Según explicó, todavía no se definió qué normativa se aplicará para ese análisis. “No sabemos si se va a cumplir alguna norma específica de carácter internacional, si se va a aplicar la legislación uruguaya o si se va a tener en cuenta la legislación argentina”, expresó.

Carlos Elías Cerrati, vecino de Colón dio detalles de lo que fue la movilización. Foto: Elonce.

El planteo apunta no solo a las posibles consecuencias ambientales, sino también a efectos sociales y económicos. Cerrati sostuvo que el proyecto podría afectar actividades productivas vinculadas al turismo y a la industria agrícola de la región.

Participación y próximos pasos

De acuerdo a estimaciones de los organizadores, participaron entre 500 y 700 personas, con más de un centenar de vehículos que se dirigieron hacia el puente internacional.

Desde el grupo de vecinos indicaron que solicitaron la intervención de Cancillería y de la Legislatura provincial para que el tema sea declarado de interés. También esperan definiciones oficiales sobre el proceso de evaluación ambiental que debe presentar la empresa ante las autoridades uruguayas.

La ciudad de Colón mantiene una relación fluida con Paysandú y el reclamo busca, según manifestaron, evitar tensiones entre ambas comunidades mientras continúan a la espera de respuestas institucionales sobre el proyecto.