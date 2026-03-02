Habrá controles auditivos gratuitos para niños de 2 a 3 años en el Hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
Se realizan este martes de 8.30 a 10.30 sin turno programado en el consultorio de Fonoaudiología del Hospital San Roque. Es para niños de 2 y 3 años. “Lo ideal es que los niños estén sanos, sin mocos, y que se les vaya anticipando que vienen a escuchar", indicaron.
En el marco del Día Mundial de la Audición, que se conmemorará este martes, se realizan controles auditivos gratuitos en diferentes efectores públicos de la provincia de Entre Ríos. En Paraná, la actividad tiene como escenario el Hospital San Roque, donde se llevará adelante una jornada especial de atención sin turno.
Las fonoaudiólogas Bernardita Velázquez y Mariana Boyero dialogaron con Elonce y brindaron precisiones sobre la propuesta. “Excepcionalmente por este martes se va a realizar una jornada de controles auditivos. Se realizan a niños de 2 a 3 años, a libre demanda, es decir, sin turno programado, en el horario de 8:30 a 10:30 acá en el consultorio de Fonoaudiología”, explicó.
Asimismo, remarcó que “lo ideal es que los niños estén sanos, sin mocos, y que se les vaya anticipando que vienen a escuchar; se tienen que quedar tranquilos. El estudio es indoloro”. Y agregó: “A veces ya están inquietos y eso produce mucho ruido, entonces el aparato no capta bien. Cuanto más tranquilo esté el peque mejor. Tráiganle la mamadera o si toma la teta, la teta o algo para que esté tranquilo”.
Sobre el procedimiento, detalló que “el estudio no lleva más que 10 segundos por oído, si están las condiciones óptimas de que el niño esté tranquilo y haya silencio en el entorno. Mide frecuencias desde las 2000 a las 5000 y lo hace todo el aparato; capta la respuesta, o sea, el estímulo que genera el aparato produce movimiento en las células ciliadas externas del oído interno y eso genera un eco, explicado sencillamente, y es la respuesta que capta el aparato; con eso podemos ver el resultado inmediatamente”.
Por su parte, Mariana Boyero explicó por qué es fundamental realizar estos controles: “Hasta el año y medio de vida de todo niño la audición está en desarrollo, entonces la audición es relevante porque de este desarrollo depende, entre otras grandes cosas, el desarrollo integral del niño con respecto al lenguaje. Si el niño se expresa bien, habla bien, significa además que está escuchando bien, si recibe la estimulación adecuada”.
En cuanto a las señales de alerta, indicó: “Tiene que ver con que el niño no esté atento a algunos sonidos. Nosotros les explicamos a las mamás que hasta el año y medio deben mirar el comportamiento auditivo en lo diario: se azota una puerta, se cae una olla y se tiene que sobresaltar; si está intranquilo y mamá aparece y habla, se tiene que tranquilizar. Cuando son más grandecitos y pueden tener control cefálico, deben girarse de un lado al otro según de dónde viene el sonido. Todas son pautas que en casa podemos ver, podemos acompañar al niño y estar atentos. Y si tenemos alguna duda, consultar inmediatamente, no esperar que el pediatra nos diga ‘hay que esperar’ o tener la derivación; si el padre está preocupado puede acercarse directamente al consultorio y consultar”.
Respecto a los indicadores, sostuvo: “Tenemos el indicador de la planilla que hacemos acá: cinco de cada 1000 tenemos hipoacusias, pero ahora vienen siendo detectadas más a tiempo desde que se implementó el Programa Nacional de Hipoacusia. Uno de cada 1000 presenta hipoacusias y entonces lo detectamos al nacer; al nacer se empiezan con los estudios auditivos, las otoemisiones antes del pre alta. En el caso de ser detectado comienza un seguimiento; empiezan a formar parte del equipo los otorrinos y estudios un poquito más profundos de oído medio y de oído interno, que también lo realizamos acá en el hospital. Luego de ser diagnosticado se realiza lo que es el equipamiento, ya sea con audífono, con vincha o con implante coclear, y se realiza una posterior rehabilitación”.
Además, en el marco de esta jornada de concientización, está programada “una charla informativa sobre el cuidado del oído y de la audición”. La misma se realizará el viernes 6 de marzo a las 9 de la mañana en el Museo Casa de Gobierno, ubicado en calles México y Córdoba. “También nos va a acompañar un otorrino y esperamos a todas las personas adultas, padres, maestros y profesionales que trabajen con niños, donde se va a explayar a qué estar atentos en la conducta y el comportamiento de un niño para que se nos prenda una alarma y decir tal vez necesita un control auditivo porque nos da alguna sospecha o alguna duda respecto a su audición”, señalaron.
Para cerrar, recordaron que la jornada de mañana está destinada a niños de 2 a 3 años, en el horario de 8:30 a 10:30 en el consultorio de fonoaudiología. “Niño sano y en lo posible tranquilo para poder realizar el estudio, que es indoloro”, concluyeron.