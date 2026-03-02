Adolescente de 14 años superó la leucemia y vuelve a Concordia después de meses de internación

Una adolescente de 14 años oriunda de Concordia logró finalizar un tratamiento intensivo contra la leucemia linfoblástica aguda y esta semana recibió el alta médica tras ocho meses de internación en Paraná. El proceso incluyó múltiples etapas de quimioterapia, transfusiones constantes y complicaciones asociadas que obligaron a una atención permanente.

Daiana Agnesio había ingresado en estado delicado, con insuficiencia renal, hepatitis B y neumonía. Su mamá, Graciela, recordó el momento inicial del diagnóstico: “En una semana nos dieron el diagnóstico y fue un shock. No entendés bien lo que sucede”.

Ocho meses de tratamiento y recuperación

La joven permaneció internada durante un extenso período, primero en terapia intensiva y luego en habitación común. “Dayana estuvo en un estado crítico, grave, con insuficiencia renal, haciéndose diálisis. Después de ocho meses que parecían interminables, se terminó la quimio”, relató su madre.

Daiana y su mamá Graciela.

Durante ese tiempo, la familia debió trasladarse desde Concordia hacia la capital provincial, lo que implicó separación y reorganización familiar. “La familia se dividió desde el primer día. Mi hijo quedó con el padre terminando su sexto año, haciendo como podía”, explicó.

En medio del tratamiento, la difusión del caso generó una respuesta masiva de la comunidad. Se necesitaban 60 donantes de sangre y en menos de una semana se anotaron 130 personas. “Fue un boom. Hasta ahora me escriben y preguntan cómo va”, contó emocionada.

El regreso a casa y los próximos controles

El 23 de febrero la adolescente recibió el alta y pudo regresar a Concordia. “Pudimos volver tranquilos a retomar nuestra vida normal, intentando de a poquito”, expresó Graciela.

Si bien la etapa más compleja quedó atrás, la recuperación continúa. Durante los próximos meses deberá realizar controles periódicos, estudios de función renal y seguimiento con especialistas. También tendrá restricciones mientras sus defensas se fortalecen.

“No podrá empezar el colegio todavía, pero cuando mejoren sus defensas no hay impedimento para que arranque su vida normal”, señaló la mamá. Retomar el vóley y reencontrarse con sus compañeros es uno de los principales deseos de la joven.

La historia de la adolescente estuvo marcada por el acompañamiento social, médico y afectivo. “Nunca nos sentimos solas. La enfermedad era lo único negativo, lo demás fue todo positivo”, resumió su madre.