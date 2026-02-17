El hospital San Roque trabaja en la prevención del cáncer infantil: “Hay que escuchar a la familia”

El hospital San Roque de Paraná trabaja en la prevención del cáncer infantil, una iniciativa que busca aumentar la detección temprana y mejorar los tratamientos para los niños afectados, con el respaldo de décadas de experiencia en el área de oncohematología.

En diálogo con Elonce, el Dr. Pedro Negri, médico pediatra y jefe del servicio de Oncohematología del hospital, explicó: “Esta área lleva 40 años. Empecé en 1986 y todavía puedo colaborar con la asistencia de estos chicos. En ese momento se curaba el 20%, el 80% se morían. Con la incorporación de nuevos tratamientos y nuevas drogas para el manejo, llegamos al 2026 con una probabilidad curativa del 80%”.

El especialista destacó la importancia del Día Internacional del Cáncer Infantil, celebrado recientemente el 15 de febrero: “Da visibilidad sobre este problema y creo que da mucha esperanza”.

Diagnóstico temprano y rol de la familia

Negri remarcó que la clave para aumentar las probabilidades de cura está en la detección temprana: “Nos permite que ese chico pueda recibir rápidamente un diagnóstico de certeza y un tratamiento específico. Y eso es lo que nos da la probabilidad curativa tan alta”.

Para el pediatra, la familia juega un rol fundamental: “Creemos que esto empieza dentro de la familia, porque son los primeros que encuentran que ese chico le está pasando algo diferente. La madre se da cuenta de todo, aún antes que el médico. Por ahí vemos que han ido dos o tres veces a la consulta, pero ella insiste porque ese chico no es el mismo, está más triste, juega menos”.

El hospital San Roque trabaja en la prevención del cáncer infantil

Negri enfatizó la importancia de atender los síntomas: “Hay que darle jerarquía a lo que dice la madre y también a los síntomas. La aparición de hematomas o de un bulto, un chico que ve con dificultad, que tiene dolor de cabeza, que puede tener fiebre, que no se explica por un cuadro de un resfrío”.

Procedimientos y seguimiento en el hospital

El especialista explicó la ruta de atención: “En primer lugar a su médico, a su pediatra y que este haga un análisis y se dé cuenta que algo está pasando y lo mande al centro de referencia. En nuestro hospital aproximadamente hay alrededor de 40 casos nuevos por año, pero hay que tener en cuenta que el diagnóstico y el tratamiento, Una leucemia aguda puede llevar dos años”.

Además, aclaró que la recuperación definitiva requiere seguimiento prolongado: “A partir de ahí tienen que pasar 5 años para que podamos decir que ese chico está curado”.