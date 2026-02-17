El triste desenlace de Silvina Luna será retratado en una serie documental con material inédito

El triste desenlace de Silvina Luna, una noticia que conmocionó al país, será retratado en una serie documental que promete convertirse en un crudo testimonio de sus últimos años y en una pieza clave para comprender su lucha personal y judicial.

En este contexto, Luna vuelve a ocupar el centro de la escena mediática a partir de un proyecto audiovisual que abordará no solo su carrera bajo el ojo público, sino también su batalla judicial contra el cirujano Aníbal Lotocki. La producción incluirá material inédito que la propia modelo y actriz dejó grabado antes de su fallecimiento, cumpliendo así uno de sus últimos deseos.

La primicia fue revelada por la periodista Pía Shaw en el programa Sálvese quien pueda, donde brindó detalles exclusivos sobre el avance del documental. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la serie ya se encuentra en etapa de postproducción y contará con múltiples testimonios.

“Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, adelantó Shaw, dejando entrever la profundidad emocional y testimonial del proyecto.

Material inédito y voces clave en la investigación

La periodista enfatizó además el impacto del trabajo médico forense que será expuesto en pantalla: “Tuve la oportunidad de leer todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si supieras lo que fueron los últimos diez años de Silvina".

"Va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes, pero, sobre todo, se la verá a ella. Año tras año, esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, sumó, en referencia al extenso y doloroso proceso de salud que atravesó la ex participante de Gran Hermano.

Según reveló Shaw, el documental incluirá la palabra de periodistas, del fiscal de la causa y del abogado Fernando Burlando, quien representó legalmente a Luna en su denuncia contra Lotocki. "También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa, y Burlando”, adelantó.

El testimonio de su círculo íntimo

“Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel, su hermano, hablando por primera vez”, sumó la periodista, anticipando uno de los momentos más sensibles de la producción.

Por su parte, la actriz y ex compañera de reality Ximena Capristo confirmó su participación en la serie y recordó el inicio de su amistad con Luna: “Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos”.

“Obviamente que para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, que la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”, agregó, visiblemente movilizada.

La docuserie buscará reconstruir no solo la carrera artística de Luna, sino también el costado más íntimo y humano de una figura que marcó una época en la televisión argentina. Con testimonios inéditos y material jamás visto, el proyecto promete reabrir el debate sobre las responsabilidades médicas y el impacto que su historia tuvo en la sociedad.