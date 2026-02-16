Muerte de Robert Duvall: el sentido mensaje de su esposa Luciana Pedraza

La muerte de Robert Duvall a los 95 años conmovió a Hollywood y al mundo del cine. El protagonista de El Padrino y figura central del cine estadounidense falleció en paz en su hogar, según confirmó su entorno. Sin embargo, fue el mensaje de su esposa, la actriz y productora argentina Luciana Pedraza, el que terminó de emocionar a seguidores y colegas.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió Pedraza en sus redes sociales. Sus palabras, simples y directas, reflejaron la intimidad de un vínculo que se sostuvo durante más de dos décadas.

En su despedida, dejó en claro que detrás del actor consagrado había un hombre profundamente querido puertas adentro. “Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”, expresó, sintetizando el lugar que ocupaba Duvall en su vida personal.

Un adiós cargado de amor y gratitud

La publicación también incluyó un reconocimiento a la pasión que marcó la carrera del intérprete. “Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”, agregó.

Foto: TN.

Ganador del Premio Oscar y con una trayectoria que atravesó más de seis décadas, Duvall construyó una filmografía que incluye títulos emblemáticos como Apocalypse Now y Tender Mercies, por la que obtuvo la estatuilla como Mejor Actor. Su estilo sobrio y su capacidad para dotar de humanidad a personajes complejos lo convirtieron en un referente indiscutido.

Luciana Pedraza también agradeció el acompañamiento recibido en este momento difícil: “Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”. El pedido de respeto y recogimiento acompañó la despedida pública de una de las figuras más importantes del cine contemporáneo, publicó TN.

Una historia de amor nacida en Buenos Aires

La historia entre Duvall y Pedraza tuvo un comienzo tan inesperado como cinematográfico. Se conocieron en Buenos Aires, cuando el actor se encontraba en el país por un proyecto audiovisual. Según relató ella en distintas entrevistas, el encuentro fue casual: una florería cerrada y una caminata que terminó en un cruce fortuito en la vereda.

Foto: TN.

En ese momento, ella tenía 24 años y él 65. Luciana, nacida el 5 de enero de 1972 en Salta y criada en Jujuy, se había mudado a la capital argentina para completar sus estudios. Se graduó como licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires, mientras comenzaba a trabajar como organizadora de eventos.

Fue ella quien dio el primer paso formal al invitarlo a la inauguración de un salón de tango que organizaba. Ese encuentro marcó el inicio de una relación que creció con bajo perfil y lejos del escándalo mediático. Finalmente, la pareja se casó en 2005 y compartió proyectos profesionales y una vida marcada por la discreción.