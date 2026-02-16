Jugaba un partido con amigos en Córdoba, se descompensó y murió

Una profunda conmoción se vivió en la ciudad de Córdoba durante la noche de este domingo, cuando un joven de 23 años falleció tras sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol en un complejo de canchas amateur del barrio Ituzaingó. El hecho ocurrió en un predio ubicado en la intersección de las calles Fulton y Galvani, donde se desarrollaban partidos recreativos.

Según la información oficial, el joven participaba de un encuentro junto a amigos cuando, de manera repentina, se descompensó y cayó inconsciente dentro del campo de juego. Testigos del hecho alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y a la Policía, que acudieron rápidamente al lugar.

El episodio durante el partido

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el joven cayó desde su propia altura sin que mediara ningún golpe previo con otros jugadores. Efectivos que llegaron al complejo iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada del servicio médico de emergencias.

Predio deportivo de barrio Ituzaingó de Córdoba. Foto: La Voz del Interior.

Una vez en el lugar, los profesionales de la salud continuaron con las tareas de asistencia durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, finalmente se constató el fallecimiento. El diagnóstico preliminar indicó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Un festejo que terminó en tragedia

Según relató un testigo al diario La Voz, el joven había cumplido años el día anterior y decidió celebrarlo jugando al fútbol con su grupo de amigos. La actividad formaba parte de un encuentro informal y recreativo, como tantos que se desarrollan a diario en complejos deportivos de la capital cordobesa.

La noticia generó un fuerte impacto entre quienes se encontraban en el predio y entre los allegados de la víctima, que se acercaron al lugar tras conocer lo ocurrido.

Intervención judicial

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio intervención a la Justicia para establecer con precisión las circunstancias del hecho. El procedimiento quedó a cargo de las autoridades judiciales correspondientes, que dispusieron las actuaciones de rigor.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática de las muertes súbitas vinculadas a la práctica deportiva recreativa, una situación que ha generado advertencias previas desde distintos ámbitos de la salud en la provincia de Córdoba, especialmente en relación con la importancia de los controles médicos preventivos.