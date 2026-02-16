En Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Un hecho de inseguridad se registró este domingo en Federación, donde un automóvil fue sustraído desde el garaje de una vivienda y posteriormente recuperado tras una serie de diligencias policiales. El episodio se produjo el 15 de febrero y motivó la intervención de la Jefatura Departamental.

De acuerdo a la información oficial, el vehículo —un Ford Fiesta color bordó— se encontraba estacionado dentro de la propiedad con la llave de encendido colocada. En ese contexto, fue retirado del lugar sin autorización, situación que fue advertida y denunciada por su propietaria.

Hallazgo tras tareas investigativas

A partir de la denuncia, personal policial inició actuaciones para dar con el rodado. Como resultado de esas averiguaciones, el automóvil fue localizado abandonado en un camino público en inmediaciones de calle Las Camelias, al este del barrio San Carlos.

Luego del hallazgo, se realizaron las pericias correspondientes por parte de las áreas técnicas. Allí se confirmó que se trataba del vehículo denunciado como sustraído, por lo que se procedió a su formal secuestro y posterior restitución a su dueña.

Identificaron al presunto autor

En el marco de la investigación, también se analizaron registros fílmicos de la zona. A partir de ese material, el presunto autor del hecho fue individualizado y quedó supeditado a la causa, con conocimiento de la Unidad Fiscal interviniente.

Desde la Departamental recordaron la importancia de adoptar medidas preventivas básicas al momento de estacionar, como retirar las llaves del vehículo, para evitar situaciones similares. El caso continúa bajo investigación judicial en Federación.