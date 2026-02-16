Colectivo chocó con un auto en Autovía 14 tras descompensación del chofer

Un chofer de colectivo se descompensó y chocó contra un auto en la Autovía 14 este lunes por la noche, a la altura del kilómetro 109 de la Autovía General Artigas, en jurisdicción de Colonia Elía. El siniestro involucró a un ómnibus de larga distancia y a un automóvil particular, y dejó únicamente lesiones de carácter leve.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.50, cuando ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte. Por causas que se tratan de establecer, un Volkswagen Suran en el que viajaban una mujer de 64 años y su hija de 20 realizó una maniobra que no pudo ser evitada por el conductor del colectivo perteneciente a la empresa Río Paraná.

Tras el impacto, el transporte de pasajeros —que trasladaba a 61 personas, entre 55 adultos, cuatro menores y dos tripulantes, desde Retiro hacia Asunción, Paraguay— finalizó su recorrido sobre el cantero central de la autovía. En tanto, el automóvil quedó detenido sobre la banquina este.

Asistencia médica y operativo

Personal de la Comisaría Colonia Elía, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad vial.

La conductora del automóvil fue trasladada al hospital local, donde el médico policial constató que presentaba lesiones leves. Por su parte, el chofer del ómnibus, un hombre de 56 años, sufrió una descompensación en el lugar producto de un cuadro de diabetes. Fue atendido por el personal de salud y estabilizado sin necesidad de traslado.

Tránsito normalizado

Gracias al rápido accionar del operativo policial y de bomberos, la calzada no quedó obstruida. El tránsito fue interrumpido solo de manera momentánea para permitir el ingreso y egreso de las unidades de emergencia.

Una vez finalizadas las tareas de asistencia y verificación de los vehículos, la circulación en la Autovía 14 se normalizó.