Se registró un accidente de tránsito sin lesionados en Diamante

Un accidente de tránsito sin lesionados en Diamante se registró este domingo por la tarde en pleno radio urbano, según informó la Jefatura Departamental local. El siniestro tuvo lugar en la intersección de calles 9 de Julio y Belgrano, donde por causas que son materia de investigación colisionaron dos vehículos particulares.

De acuerdo a lo precisado por fuentes policiales, personal del Comando Radioeléctrico se encontraba realizando recorridas preventivas cuando tomó conocimiento del hecho y acudió de inmediato al lugar. Allí constataron que el choque involucró a un automóvil marca Ford, modelo Ka, y a un Chevrolet, ambos conducidos por hombres mayores de edad domiciliados en la ciudad.

Foto: P.E.R.

En una primera reconstrucción de la mecánica del impacto, se pudo establecer que el Ford Ka circulaba por calle 9 de Julio en sentido sur-norte, mientras que el Chevrolet lo hacía por Belgrano de oeste a este, produciéndose la colisión en la intersección de ambas arterias.

Impacto contra un comercio y daños materiales

Como consecuencia del choque, el Chevrolet terminó su recorrido impactando contra la pared de un comercio ubicado en la esquina, provocando daños materiales en la estructura del frente del local. A pesar de la violencia del impacto y de los destrozos visibles en ambos rodados, no se registraron personas lesionadas.