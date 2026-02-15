Abel Pintos brilla sobre el escenario de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía en su tercera jornada

Abel Pintos en la tercera jornada de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón vive la tercera jornada de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026, en el denominado “Año de la Madera”. A pesar de la lluvia y el pronóstico de tormentas, Abel Pintos se subirá al escenario mayor “Ramón Cabrera” para cerrar la noche.

Las noches del festival se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

El ansiado show de Abel Pintos

El artista subió al escenario a la medianoche, de forma puntual. Abrió su espectáculo con canciones como “Tu voz”; “Cuántas veces” y “Un amor así de libre”.

Luego fue el turno de “Espejo”.

El público se mostró entusiasmado por la llegada del artista ícono de todas las generaciones, que conmueve por la emotividad de sus letras y la festividad de su música.

En medio del show el artista agradeció al público por acompañarlo a pesar de las condiciones climáticas.

“Qué alegría tan grande, en muchos órdenes y sentidos. Hacía mucho que no veníamos a esta fiesta, a la que le guardo un cariño muy especial y me hace muy feliz estar de regreso. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de estar en el escenario”, subrayó.

En ese marco, dijo: “Vamos a hacer un concierto con muchas canciones esta noche, los quiero mucho”. De este modo, interpretó “Quien pudiera” y "Bailando con tu sombra".

Imágenes de la presentación de Deja Vu

Deja Vu

Tal como estaba previsto y con una “Experiencia Soda Cerati”, el conjunto Deja Vu brinda un espectáculo cargado de rock, que homenajea las grandes canciones del repertorio nacional.

En medio del espectáculo, el cantante de la banda hizo alusión a la instalación de la planta HIF Global frente a la costa de Colón, en Paysandú, y expresó su contundente rechazo. "Cuidemos nuestro río y nuestra costa", enfatizó.

Hernán Paz y un show folklórico bajo la lluvia

Minutos antes, pasó por el escenario mayor "Ramón Cabrera" Hernán Paz y su conjunto, que prepararon al público para el gran cierre a cargo de Abel Pintos.

Hernán Paz

Igna Sartori, una voz folklórica joven

El joven músico entrerriano "Igna" Sartori continúa afianzando su camino dentro del folklore argentino, con actuaciones que lo posicionan entre las figuras emergentes del género.

Igna Sartori

Representando a la localidad de Larroque, a Gualeguaychú y a toda la provincia, el artista fue parte del Festival Nacional de Malambo de Laborde y del prestigioso Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde recibió calificaciones de 9 y 9,5 en los tres ítems evaluados por el jurado, un reconocimiento que refleja su calidad interpretativa y su compromiso con la música popular.

Este domingo por la noche, en la tercera y anteúltima noche de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, Igna Sartori brindó un espectáculo que puso alegría e iniciativa a pesar de las condiciones climáticas desfavorables.

Tomi Jackson, una pequeña promesa de la música

El joven de 13 años deslumbró con su voz durante su presentación en el escenario "Ramón Cabrera". Cabe recordar que el adolescente fue semifinalista en Got Talent Argentina 2023 a los 11 años.

Su trascendencia musical destaca también por componer e interpretar el tango "Pan y Queso" dedicado a la Selección Argentina en 2025.

Conocido como "Tomi Viajero", este talentoso artista autodidacta oriundo de Malvinas Argentinas se destaca por su voz y carisma.

La presentación de Luck Ra a puro cuarteto

En la noche del sábado, una multitud bailó al ritmo de Luck Ra, quien se presentó por primera vez en Colón en el marco del Día de los Enamorados. El artista desplegó un repertorio que incluyó “Que Sed”, “La Morocha” y “Que me falte todo”, ante un público que acompañó cada canción y celebró una de las noches más convocantes de los últimos años.

La grilla musical del viernes tuvo una fuerte impronta de cumbia: abrieron Los Famosos, se presentó Cumbia Retro desde la República Oriental del Uruguay, y también formaron parte Enzo Barzola, Nico Zabala con su tributo a Leo Mattioli y Luciano Creiner.

Cómo sigue la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

En cuanto a los horarios, el predio abre todos los días de 19 a 00, mientras que el lunes también puede visitarse de 10 a 13, permitiendo recorrer con mayor tranquilidad los distintos espacios y propuestas.

Arte en madera y actividades para toda la familia

Uno de los puntos centrales de esta edición es el Patio de Tallistas, que celebra su 20° aniversario. Allí, el público puede observar en tiempo real el proceso de creación de obras en madera, consolidándose como emblema del “Año de la Madera” y como una de las propuestas más convocantes del predio.

La agenda también se vive durante el día con el programa “Artesanía en Movimiento”. En la Casa del Bicentenario se desarrolló una competencia de ajedrez que sumó una alternativa cultural y deportiva, ampliando la experiencia para vecinos y turistas.

Además, en el predio continúa disponible la posibilidad de adquirir el bono del auto, una iniciativa que acompaña las actividades de esta edición.