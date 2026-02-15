Rescataron a tres personas tras la caída de un ascensor en un edificio en el barrio Santa Lucía

El momento del traslado de las tres personas al Hospital San Martín

En la tarde de este domingo, personal de Bomberos Voluntarios de Paraná rescató a tres personas luego de que se cortaran los cables del ascensor en el que se trasladaban. El incidente ocurrió en un edificio sobre calle Satter, entre Alicia Moreau de Justo y Fusari, en el barrio Santa Lucía.

Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

Al arribo del personal, se constató el corte de los cables del ascensor, lo que provocó la caída del mismo con las tres personas en su interior.

Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

De inmediato, el personal de Bomberos realizó tareas de rescate y asistencia primaria a los ocupantes, quienes resultaron lesionados. En el operativo trabajó en conjunto personal de emergencias médicas 107 y efectivos policiales.

Una vez arribadas las ambulancias, las tres personas lesionadas fueron trasladadas hacia el Hospital San Martín para su correspondiente evaluación y atención

médica.

Posteriormente, se aseguró la zona y se adoptaron las medidas preventivas necesarias para evitar nuevos inconvenientes.