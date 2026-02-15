 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Rescataron a tres personas tras la caída de un ascensor en un edificio en el barrio Santa Lucía

El episodio ocurrió sobre calle Satter, entre Alicia Moreau de Justo y Fusari. Los tres ciudadanos fueron hospitalizados ya que resultaron con lesiones. En el rescate intervino personal de Bomberos, de Policía y del 107.

15 de Febrero de 2026
El momento del traslado de las tres personas al Hospital San Martín
El momento del traslado de las tres personas al Hospital San Martín Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

El episodio ocurrió sobre calle Satter, entre Alicia Moreau de Justo y Fusari. Los tres ciudadanos fueron hospitalizados ya que resultaron con lesiones. En el rescate intervino personal de Bomberos, de Policía y del 107.

En la tarde de este domingo, personal de Bomberos Voluntarios de Paraná rescató a tres personas luego de que se cortaran los cables del ascensor en el que se trasladaban. El incidente ocurrió en un edificio sobre calle Satter, entre Alicia Moreau de Justo y Fusari, en el barrio Santa Lucía.

Foto: Bomberos Voluntarios Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

 

 

Al arribo del personal, se constató el corte de los cables del ascensor, lo que provocó la caída del mismo con las tres personas en su interior.

Foto: Bomberos Voluntarios Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

 

De inmediato, el personal de Bomberos realizó tareas de rescate y asistencia primaria a los ocupantes, quienes resultaron lesionados. En el operativo trabajó en conjunto personal de emergencias médicas 107 y efectivos policiales.

 

Una vez arribadas las ambulancias, las tres personas lesionadas fueron trasladadas hacia el Hospital San Martín para su correspondiente evaluación y atención

médica.

 

Posteriormente, se aseguró la zona y se adoptaron las medidas preventivas necesarias para evitar nuevos inconvenientes.

Temas:

Bomberos Voluntarios rescate Barrio Santa Lucía
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso