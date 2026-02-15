Quién es el joven influencer que recaudó 6 mil dólares y los donó para combatir incendios en la Patagonia

El influencer platense Marcos Giles, integrante de Luzu TV, completó un recorrido de aproximadamente 1.500 kilómetros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) junto a su hermano Manuel Jerez. A lo largo del trayecto transmitió en vivo a través de la plataforma Kick y fue sumando aportes de seguidores que se sumaron a la iniciativa solidaria.

Más de US$6.500 para los brigadistas

Al finalizar la travesía, Giles confirmó en sus redes sociales que logró recaudar US$6.510, monto que fue transferido a Fundación Sí. La organización canalizará la ayuda para reparar daños provocados por los incendios y colaborar con bomberos y brigadistas que trabajan en las zonas afectadas de la Patagonia.

Instagram: Marcos Giles

“Feliz de poder conocer nuestro hermoso país y a la gente que nos ayudó en cada tramo, incluso abriéndonos las puertas de sus casas”, escribió el streamer tras concluir el viaje.

Agradecimientos y apoyo

El influencer también destacó el acompañamiento de su comunidad durante las transmisiones en vivo y agradeció especialmente a su pareja, la cantante Ángela Torres, por sumarse a la causa solidaria.

Marcos Giles viajó desde CABA hasta Bariloche a dedo

Con esta iniciativa, el joven platense combinó su viaje por el sur argentino con una acción concreta de ayuda, en medio de una temporada marcada por los incendios forestales que afectan distintas zonas de la Patagonia.

Marcos Giles y su reciente relación con la cantante Ángela Torres

Después de meses de miradas cómplices, risas al aire y un “shippeo” que explotó en redes sociales, Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que están oficialmente en pareja. La primicia la dieron ellos mismos durante una transmisión íntima por YouTube, donde contaron cómo la química televisiva terminó convirtiéndose en una historia de amor real.

Marcos Giles y Ángela Torres blanquearon su romance semanas atrás

La cantante reveló que la conexión fue inmediata desde sus primeros encuentros en Luzu TV. “Yo sabía que algo iba a pasar desde el primer día”, aseguró. Incluso recordó que, tras uno de los programas compartidos, se fue con dolor en los cachetes de tanto reírse, una señal —según ella— de que algo especial estaba comenzando.

Del otro lado, el influencer nacido en La Plata tenía otra lectura de la situación. “Yo estaba convencido de que para vos era una joda, que era solo un chiste”, admitió entre risas. La sorpresa llegó cuando Ángela decidió blanquear lo que sentía: “Te la seguía porque me gustabas”.

Marcos Giles durante su travesía en la Patagonia

La confesión terminó de confirmar lo que muchos seguidores ya intuían. Durante meses, los clips de ambos al aire se viralizaron en TikTok e Instagram, alimentando teorías y comentarios que finalmente encontraron su confirmación en la propia voz de los protagonistas.

Así, lo que comenzó como complicidad frente a cámara terminó consolidándose fuera del estudio, con una pareja que decidió hacer pública su relación y compartir con su audiencia el detrás de escena del enamoramiento.