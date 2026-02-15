El San Valentín de los famosos: entre cartas, regalos y mensajes de amor

El San Valentín de los famosos volvió a convertirse en uno de los temas más comentados del 14 de febrero. Las redes sociales se llenaron de amor en el Día de los Enamorados y varias figuras del espectáculo argentino compartieron cómo arrancaron la jornada con cartas, mensajes, videos, posteos y cenas especiales.

El 14 de febrero siempre es una fecha elegida por las celebridades para mostrar su costado más íntimo a través de Instagram, y este año no fue la excepción.

Desde regalos de lujo hasta románticas dedicatorias y postales familiares, el amor fue protagonista en los perfiles de figuras como Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

Una de las sorpresas más comentadas fue la de Antonela, quien mostró en sus historias el impactante regalo que le hizo el campeón del mundo: un enorme oso de peluche acompañado por un ramo de rosas rojas. El gesto romántico rápidamente se viralizó y marcó el tono de la jornada.

Regalos de lujo y dedicatorias familiares

Por su parte, Wanda Nara compartió una imagen de exclusivas bolsas de la firma Bvlgari apoyadas sobre la cama, con la vista de fondo de su nueva casa con amarras y yates. Sin necesidad de extensos textos, las imágenes hablaron por sí solas: regalos de alto impacto y una mañana relajada marcaron el inicio de su San Valentín 2026.

Por su parte, Maxi López compartió una romántica publicación con postales junto a su esposa, Daniela Christiansson: “Happy Valentine’s Day, my forever” y el hashtag #12years, dejando en claro que celebran más de una década juntos.

El amor familiar también tuvo su espacio. “Este papi me vuelve loca” y “Este año somos dos las enamoradas de vos. Feliz día mejor papá del mundo. Te amamos hasta el infinito”, escribió la modelo Cami Homs, dejando en claro que la fecha se vive en clave de pareja y también de familia.

En la misma línea, Celeste Cid compartió románticas postales junto a su pareja, Santiago Korovsky. Con imágenes íntimas y mensajes delicados, celebró el Día de los Enamorados con su estilo sutil pero emotivo, mostrando un presente sentimental pleno.

Declaraciones públicas y amor en camino

Entre los posteos más comentados estuvieron los de La Joaqui y Luck Ra. La cantante expresó: "No sabría explicarles que es estar enamorado, pero se siente bastante parecido a mis recuerdos con Facu. Mi san Valentín, el hombre de mis sueños", acompañando sus palabras con un carrete de fotos de distintos momentos de la relación.

Luck Ra respondió con la misma intensidad romántica: "Mujer con rosas y feliz = yo más feliz. Te amo con todo mi corazón. Que lindo poder festejar nuestro amor todos los días", escribió junto a la postal compartida en sus redes.

También hubo espacio para el amor en expansión. Oriana Sabatini le dedicó un mensaje a Paulo Dybala: “Feliz día, amorcito de mi vida”, junto a una imagen donde el futbolista aparece con su mascota. Más tarde, compartió otra postal en la que se ve al campeón del mundo apoyando la cabeza sobre su creciente pancita de embarazada con la frase “Último así”, en referencia a que será la última vez que celebren la fecha solos.

Así, entre osos gigantes, joyas de lujo, mensajes apasionados y anuncios familiares, en las redes convirtieron el amor en tendencia digital.