Laurita Fernández blanqueó su relación con Matías Busquet en San Valentín

Laurita Fernández blanqueó su relación con Matías Busquet en el Día de San Valentín y eligió una imagen íntima para confirmar públicamente el romance. La actriz y conductora compartió en sus redes sociales una foto en la que ambos aparecen sonrientes y relajados en una habitación, en una escena de entrecasa que fue interpretada como el blanqueo definitivo del vínculo.
La publicación no tardó en generar repercusión en el mundo del espectáculo, donde desde hacía semanas circulaban versiones sobre un acercamiento entre la artista y el polista. Con este gesto, Laurita Fernández puso fin a las especulaciones y apostó por hacer público el momento personal que atraviesa junto a Matías Busquet.
En un guiño romántico hacia el futuro, la elección de la fecha no fue casual. El Día de los Enamorados se convirtió en el marco perfecto para oficializar una historia que comenzó lejos de los flashes, pero que poco a poco fue tomando fuerza en el ambiente artístico.
De los rumores al blanqueo en redes
Los primeros indicios del romance surgieron a comienzos de diciembre, cuando la pareja fue vista en el show de Shakira en Buenos Aires. Si bien asistieron acompañados por amigos, la coincidencia despertó comentarios en redes sociales y en programas especializados en espectáculos.
Con el correr de las semanas, la historia sumó nuevos capítulos. Durante la temporada de verano en Mar del Plata, ambos compartieron una salida nocturna en un restaurante de la ciudad balnearia. Las imágenes, captadas por otros comensales, se viralizaron rápidamente y avivaron los rumores sobre un vínculo sentimental.
Sin embargo, fiel a su estilo, Laurita optó por mantener un perfil bajo. Evitó declaraciones directas y eligió resguardar la intimidad del incipiente romance, incluso en medio del creciente interés mediático.
El rol de Benjamín Vicuña como celestino
La confirmación pública llegó también acompañada de un relato sobre cómo comenzó la historia. En su visita al programa de Juana Viale, la bailarina contó detalles del flechazo y sorprendió al mencionar la intervención de Benjamín Vicuña.
“Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses. Él vino a verme a una función, fue culpa de (Benjamín) Vicuña”, reveló Laurita, explicando que el actor chileno fue quien ofició de nexo. Según relató, ambos habían jugado juntos y Vicuña lo invitó a ver la obra que compartían, El método Grönholm.
“Se ve que habían jugado juntos y lo invitó a ver una obra que estábamos haciendo juntos, El método Grönholm. Me había mandado un mensaje que desestimé, me hice la linda, y después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria el año pasado”, contó con humor.