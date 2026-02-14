Alerta amarilla por tormentas fuertes: avecinan 48 horas "críticas" en Entre Ríos y ocho provincias

La alerta amarilla por tormentas fuertes se mantendrá durante las próximas 48 horas en Entre Ríos y otras ocho provincias del país, en un escenario meteorológico que anticipa lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y posible caída de granizo. El cambio en las condiciones se producirá luego de un sábado marcado por temperaturas elevadas y una marcada sensación térmica.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el parte durante la tarde e informó que el desmejoramiento comenzará en la madrugada del domingo, con tormentas que podrían extenderse a lo largo de toda la jornada e incluso alcanzar las primeras horas del lunes, feriado en el país.

Además de Entre Ríos, la alerta amarilla abarca a Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja y Salta, configurando un amplio frente de inestabilidad que impactará en gran parte del centro y norte argentino.

Foto: Elonce.

Panorama complejo para Entre Ríos

En el caso de Entre Ríos, el organismo nacional precisó que este domingo la advertencia alcanzará a todos los departamentos de la provincia. Se prevén “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, que podrían desarrollarse con rapidez y generar acumulados significativos en cortos períodos.

Según el informe oficial, los fenómenos estarán acompañados por “lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”. Además, no se descarta que los valores de precipitación acumulada lleguen hasta los 70 milímetros, especialmente en zonas donde las tormentas se regeneren.

El escenario obligará a extremar precauciones, sobre todo en áreas urbanas vulnerables a anegamientos temporarios y en rutas, donde la visibilidad podría verse reducida por chaparrones intensos y actividad eléctrica persistente.

Foto: Elonce.

Cambios previstos para el lunes feriado

Para el lunes, también feriado a nivel nacional, el pronóstico indica que la inestabilidad podría continuar durante la madrugada en territorio entrerriano. Sin embargo, la intensidad tendería a disminuir progresivamente hacia el resto del día.

En esta segunda etapa del fenómeno, la alerta se concentraría únicamente en los departamentos de Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, donde podrían registrarse chaparrones intermitentes y tormentas aisladas, aunque con menor probabilidad de eventos severos generalizados.

Evolución de las temperaturas y tendencia semanal

En cuanto al comportamiento térmico, los especialistas anticipan que no se esperan grandes variaciones durante el fin de semana debido a la abundante nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones, factores que limitarán el ascenso o descenso brusco de las temperaturas.

No obstante, a partir del lunes se prevé una rotación del viento al sector norte, lo que favorecerá un progresivo ascenso térmico hacia la mitad de la próxima semana. Este cambio en la circulación atmosférica marcará el retorno de valores más elevados, en sintonía con la época del año.

El meteorólogo Leonardo de Benedictis, en su informe para Meteored, señaló que la combinación de nubosidad persistente y lluvias mantendrá un escenario relativamente estable en lo térmico durante el fin de semana, aunque el ingreso de aire más cálido desde el norte impulsará un nuevo repunte de temperaturas en los próximos días.