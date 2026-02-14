Ritmo, color y alegría marcan la segunda noche de los Carnavales de Paraná, que comenzaron este viernes y se extenderán hasta el lunes en el corsódromo montado en el centro geográfico de la capital entrerriana. La propuesta se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, dedicado a difundir los principales eventos culturales de la provincia.

Ritmo, color y alegría: esta noche continúan los Carnavales de Paraná

La edición 2026 se inauguró con una jornada multitudinaria que reunió a comparsas, batucadas y agrupaciones carnavalescas ante un público que acompañó el desfile desde las tribunas y sectores habilitados. Autoridades municipales destacaron la inversión en logística, la organización conjunta con las agrupaciones y el carácter inclusivo y sustentable del evento.

La apertura fue impulsada por la intendenta Rosario Romero, quien promovió la conformación de una comisión organizadora junto a referentes carnavaleros para planificar esta edición.

Cómo fue el inicio y cómo sigue la programación

El operativo incluyó nuevas tribunas, sonido sectorizado y una coordinación entre distintas áreas municipales para garantizar seguridad y comodidad al público.

Son cuatro jornadas consecutivas de desfile y competencia: viernes, sábado y domingo con las comparsas y agrupaciones, mientras que el lunes será el turno del tradicional Carnaval de las Infancias.

El jurado comenzó su labor desde el viernes por la mañana con entrevistas a las agrupaciones y otorgará puntaje desde las 21:30, cuando inicia la primera pasada oficial en pista. La competencia contempla categoría A y categoría B para comparsas, además de baterías y conjuntos carnavalescos.

Entradas, accesos y recomendaciones

El valor de la entrada general es de 5.000 pesos y los menores de 10 años ingresan sin cargo. Las boleterías están ubicadas en la intersección de General Gervasio Artigas y Coronel Uzin, y se habilitó el cobro electrónico para agilizar el acceso.

Desde la organización señalaron que lo recaudado por entradas será destinado a las comparsas ganadoras, mientras que lo generado en el Patio Gastronómico beneficiará a las 12 agrupaciones participantes.

El público podrá utilizar las tribunas dispuestas o asistir con reposera propia; también habrá sillas para alquilar. Se recordó que no está permitido el ingreso con objetos de vidrio o punzantes, a fin de preservar la seguridad.

Agrupaciones en escena y carnaval infantil

En pista participan las comparsas de Categoría A: Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá; y de Categoría B: Fantasía y Alma Verde.

También forman parte del espectáculo las baterías Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing, junto a los conjuntos carnavalescos Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.

El lunes se desarrollará una nueva edición de Tracatá, el Carnaval de las Infancias, con la participación de Las Totiñas, Hechiceritos, Emperadorcitos, Samba Porá, MS Dance Samba, Pequeños Ritmos Libres y Maripositas.