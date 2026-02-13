El Carnaval de Paraná comenzó con mucho ritmo, color y gran convocatoria de público: fotos

REDACCIÓN ELONCE
Los Carnavales de Paraná comenzaron con tribunas colmadas, más de 12 comparsas en competencia y una destacada inversión municipal en logística, inclusión y sustentabilidad. Autoridades resaltaron el impacto cultural y el acompañamiento del público.
Los Carnavales de Paraná 2026 comenzaron este fin de semana largo con una primera noche colmada de público, comparsas, batucadas y propuestas culturales en el corsódromo montado en la capital entrerriana. Autoridades municipales destacaron la inversión en logística, la participación de más de 12 agrupaciones y el carácter inclusivo y sustentable del evento.
La apertura se realizó este viernes por la noche en el centro geográfico de la ciudad, donde se dispuso un operativo especial con nuevas tribunas, sonido sectorizado y una organización coordinada entre distintas áreas municipales. La intendenta Rosario Romero impulsó la conformación de una comisión junto a las agrupaciones carnavaleras para planificar esta edición.
Es el inicio de cuatro jornadas consecutivas de desfile y competencia, que continuarán sábado y domingo, y culminarán el lunes con el tradicional carnaval de las infancias.
Inversión y organización para jerarquizar el corso
El viceintendente de Paraná, David Cáceres, expresó su satisfacción por el comienzo de la fiesta popular y resaltó el acompañamiento del clima. “La verdad que muy contentos. Por suerte el clima está acompañando una noche hermosa. Venimos de una edición impresionante de la Fiesta Nacional del Mate y cinco días después en un fin de semana largo con los carnavales que los de Paraná son muy particulares”, señaló.
Cáceres remarcó que la ciudad “tiene mucha cultura e historia carnavalera” y explicó que, por decisión política de la intendenta, “hace meses que venimos trabajando en una comisión junto a todas las agrupaciones carnavaleras para planificar, organizarlo”.
El viceintendente subrayó la inversión municipal destinada a la logística: “Hay una inversión muy importante del municipio en la logística. Este año hemos sumado más tribunas, un sonido sectorizado, la verdad que muy pero muy contentos”. Además, felicitó a los equipos de Cultura y a las distintas áreas municipales que trabajaron contrarreloj para montar la estructura del corsódromo.
Competencia y calidad artística
Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó la decisión política de sostener el carnaval como política pública cultural.
“Estamos muy felices. Invitar a los vecinos que no han venido hoy, hoy está muy poblado, estamos muy felices por ello”, manifestó, y convocó a difundir “la calidad que estamos viendo de nuestros artistas del arte carnavalesco paranaense”.
Clavenzani confirmó que esta edición cuenta con competencia formal y un jurado especializado. “La competencia no es por una cuestión confrontativa, es para superarse día a día, porque termina el corso y nuestros artistas se ponen a trabajar en vestuarios, en ritmos, en coreografías al otro día prácticamente y eso es lo que jerarquiza el corso”, explicó.
Según detalló, participaban comparsas, conjuntos carnavalescos y baterías, todas evaluadas por un jurado “de primerísimo nivel” presentado en la apertura oficial.
Identidad, sustentabilidad e inclusión
La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, puso el foco en el valor identitario del carnaval y en la perspectiva patrimonial del evento. “El carnaval lo que habla es de la identidad y desde los museos, desde patrimonio histórico, tenemos que trabajar esa maduración identitaria de nuestro carnaval”, afirmó.
Bahler subrayó que el reglamento estableció criterios de sustentabilidad: “El 25% de lo que ustedes ven como expresión artística tiene que ser de materiales reutilizables”.
Además, remarcó que se trata de un carnaval diverso e inclusivo, con compromiso ambiental. “Tenemos un bellísimo ambiente que tenemos que cuidarlo y es por eso que estas comparsas, más allá del despliegue artístico que hacen, también están pensando en las generaciones futuras”, indicó.
La funcionaria confirmó la participación de alrededor de 12 agrupaciones y anunció que el lunes se desarrollará el carnaval de las infancias, desde las 19 horas, como cierre de esta primera etapa.
El semillero del carnaval
En relación con el carnaval infantil, Bahler explicó que constituye un espacio clave para la continuidad cultural. “Es muy importante porque nos habla de ese semillero que los niños y niñas van ya trabajando y van pensando en el carnaval del año que viene”, sostuvo.
También destacó el modelo de financiamiento solidario del evento. “La entrada va a las comparsas y lo mismo lo que se consume acá. Entonces es importante porque de esa manera ellos tienen los recursos para hacer un hermoso carnaval el año que viene”, señaló.
Desde la organización se indicó que el valor de la entrada fue accesible, con el objetivo de garantizar un corso popular y abierto a toda la comunidad.
Accesibilidad cultural y trabajo conjunto
El subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, remarcó que el carnaval formó parte de una agenda de verano amplia que incluyó más de 350 artistas locales. “Para nosotros es un valor enorme y un trabajo inmenso el que le destinamos al carnaval porque vinimos haciendo una agenda de verano en el marco de la ciudad y en el marco de la accesibilidad cultural”, afirmó.
Arijón explicó que la organización se realizó junto a una comisión integrada por representantes de las comparsas. “Es una política pública que se desarrolla en conjunto con las comparsas de la ciudad, porque la política nosotros la entendemos desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo”, manifestó.
Además, confirmó que la competencia incluirá premiaciones en distintas categorías. “Va a haber comparsa ganadora, va a haber conjuntos carnavalescos ganadores, va a haber baterías también ganadoras”, detalló.
Impacto económico y proyección turística
Las autoridades coincidieron en que el evento no solo tuvo impacto cultural, sino también económico. Arijón destacó la importancia de la venta de entradas y del movimiento gastronómico. “Ese dinero va para las comparsas”, recordó.
El viceintendente Cáceres también celebró la presencia de turistas que acompañaron la primera noche. “Muy contentos de poder estar viviendo una nueva noche de fiesta en nuestra ciudad para los vecinos, vecinas y también para muchos turistas que están acompañando”, expresó.
Desde el municipio señalaron que, en caso de lluvia en alguna de las jornadas previstas, se contará con una fecha alternativa para garantizar el desarrollo completo del cronograma.
Cuatro noches de fiesta popular
Los Carnavales de Paraná 2026 continuarán durante todo el fin de semana largo, con desfiles de comparsas, batucadas y conjuntos carnavalescos en el corsódromo especialmente montado.
El sábado y domingo se repetirá el formato competitivo, mientras que el lunes estará destinado a las infancias, con el tradicional desfile infantil que representa el semillero del carnaval local.
Las autoridades municipales reiteraron la invitación a la comunidad. “La invitación está hecha y vamos a tener un fin de semana a puro carnaval en la capital de la provincia”, concluyó Arijón.
Más fotos: