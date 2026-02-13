La Feria de Carnaval en Paraná ofrece artesanías, regalos y gastronomía en la Costanera

REDACCIÓN ELONCE
La Feria de Carnaval en Paraná comenzó este viernes en la zona de la costanera y se extenderá hasta el martes, con 180 puestos de artesanos, emprendedores y gastronomía. El subsecretario de Producción municipal destacó el impacto económico y la convocatoria turística.
Ya se puede disfrutar en Paraná, la Feria de Carnaval durante este fin de semana largo. La propuesta, organizada por la Municipalidad, será del viernes 13 de febrero al martes 17 de febrero en la Costanera de Paraná, de 17 a 00. Esta edición cuenta con la participación de 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos.
La Feria, es parte de la agenda de Verano de la Municipalidad de Paraná, y una buena oportunidad para comprar regalos y recuerdos originales, de diversos precios.
El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, destacó que "la Feria de Carnaval marca el inicio del calendario anual de ferias itinerantes que se desarrollan en la Costanera de Paraná, siendo parte de la activa política de promoción de la comercialización que desarrolla la gestión de la intendenta Rosario Romero”.
La feria está ubicada en el tramo comprendido entre Sala Mayo y Plaza de las Colectividades, un espacio estratégico que convoca, tanto a vecinos como a turistas, que visitan la ciudad durante el fin de semana largo de carnaval.
Bustamante, explicó que se trató del “primer evento grande del calendario de ferias itinerantes del año” y remarcó que la iniciativa se enmarcó en una política activa de comercialización destinada a fortalecer el trabajo de emprendedores, gastronómicos y artesanos.
Una propuesta que se sostiene
Bustamante señaló que el municipio tomó recaudos ante la posibilidad de lluvias. “Se han armado carpas, ante lo cual el paseo por los emprendedores y artesanos está garantizado, incluso en el caso de que llueva se puede venir, se puede visitar, recorrer y hacer las compras aquí”, expresó a Elonce.
En relación al patio gastronómico, indicó que su funcionamiento dependió en mayor medida de las condiciones climáticas, aunque destacó que el pronóstico mejoró en los días previos al inicio del evento. De todos modos, transmitió tranquilidad e invitó a la comunidad a participar durante las cinco jornadas previstas.
El funcionario también subrayó que la feria se integró a una agenda de verano más amplia que incluyó eventos masivos y propuestas culturales. Mencionó la reciente Fiesta Nacional del Mate y los corsos que se desarrollaron en calle Maciá, además de actividades organizadas tanto por el municipio como por el sector privado.
Una plaza buscada por artesanos de todo el país
En cuanto a la procedencia de los feriantes, Bustamante precisó que participaron emprendedores locales y artesanos de otros puntos del país, en virtud de la ordenanza que regula este tipo de eventos. “Es una plaza buscada por los artesanos de distintos puntos del país”, afirmó.
Detalló que llegaron expositores desde Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, además de distintas localidades de Entre Ríos. Según explicó, el interés se debió a la importante afluencia de público que registran este tipo de ferias, especialmente durante fines de semana largos con movimiento turístico.
El subsecretario remarcó que la presencia de excursionistas y turistas se sumó al acompañamiento habitual de los paranaenses, lo que generó expectativas positivas para las ventas y la circulación económica en el sector emprendedor.
Historias detrás de cada puesto
Entre los testimonios recogidos en la feria estuvo el de Cristina, integrante de la marca Ibi, que significa “tierra” en guaraní. La emprendedora ofreció productos de aromas naturales, ecológicos y veganos, elaborados en envases de vidrio y con servicio de recarga.
“Somos una cooperativa de mujeres”, explicó, al tiempo que mostró velas y difusores con esencias naturales. Destacó la importancia de estos espacios para visibilizar el trabajo colectivo y ampliar la clientela durante fechas de alta concurrencia.
Otra de las expositoras fue Lina, dedicada a la marroquinería artesanal. Presentó portatermos, mochilas, cartucheras y portamates, todos confeccionados de manera personalizada. “Es mi único sustento”, señaló, y agregó que lleva 15 años trabajando en ferias, además de realizar ventas desde su domicilio.
Energía, artesanía y economía local
También participó una emprendedora dedicada a la bijouterie con piedras semipreciosas, acero quirúrgico y oro laminado. Bajo el nombre “Soy luz, soy energía”, explicó que la amatista fue una de las piedras más solicitadas por sus propiedades vinculadas a la calma y la meditación.
La comerciante sostuvo que la feria representó una oportunidad clave para potenciar las ventas en un contexto económico complejo. “En este momento está crítico. Viene bien”, manifestó otra de las emprendedoras consultadas, en referencia a la importancia de contar con espacios de comercialización directa.
Durante cinco días consecutivos, la Feria de Carnaval en Paraná ofrece una alternativa recreativa y comercial en la costanera, combinando artesanías, propuestas gastronómicas y productos regionales.