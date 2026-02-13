Informe sobre OSER: “es una operación berreta para atacar a esta gestión”, dijo el senador Otaegui

REDACCIÓN ELONCE
El senador provincial Alberto Otaegui criticó duramente el informe del Síndico Fiscalizador, Pablo Giampaolo, sobre el ejercicio 2024 del entonces IOSPER y sostuvo que se trata de “una operación berreta”, afirmó.
El senador provincial Alberto Otaegui respondió con dureza a las declaraciones públicas de Víctor Sanzberro, quien cuestionó la intervención de la obra social apoyándose en el informe presentado por el Síndico Fiscalizador, Cr. Pablo Giampaolo, sobre el ejercicio 2024 del entonces IOSPER, y además acusó al vicepresidente de OSER, Ricardo Garcia, de haber formulado una supuesta “amenaza”.
Las declaraciones del senador Otaegui se conocieron a raíz de un informe dado a conocer en algunos medios entrerrianos, elaborado por Pablo Giampaolo, uno de los dos síndicos de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) que representa a la oposición.
El informe se refiere al supuesto estado de la administración del organismo que siguió al directorio que condujo la Obra Social de Entre Ríos (Iosper).
Al respecto, el legislador criticó duramente el informe y sostuvo que se trata de “una operación berreta”, afirmó en un comunicado enviado a este medio. “Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui.
La intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual. “Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio.”
El legislador subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.
“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor.”
"Datos fuera de contexto"
En relación a las acusaciones contra Ricardo García, el senador Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión.”
Asimismo, recordó que los estados contables se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.
“No vamos a permitir que el desorden financiero acumulado durante 2024 —que fue precisamente lo que motivó la intervención— se utilice ahora para intentar invertir la carga de la responsabilidad.”
“No se condicen con la realidad”
Por su parte, el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos, Ricardo García, cuestionó el basamento técnico del informe que produjo el síndico del organismo, Pablo Giampaolo, y que fue elevado al Poder Ejecutivo, a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas, y sostuvo que “resulta sumamente preocupante que el informe presentado por este síndico incorpore afirmaciones totalmente carentes de sustento práctico, que no se condicen con la realidad”.
“Lo más preocupante es que arriba a conclusiones que evidencian un sesgo impropio de la función de control que él debe llevar adelante. Una sindicatura exige objetividad, rigor técnico, apego estricto a la verdad material de los hechos”, marcó.
“Manipulación de datos”
García aseguró que los datos que divulgó Giampaolo “lesiona tremendamente la confianza pública. Nosotros, cuando hablamos de órgano de control, hablamos de responsabilidad. Hay que tener rigor, hay que tener transparencia, rigor técnico, eso es lo que la ciudadanía espera y eso es lo que se debe garantizar”, afirmó.
Admitió que “preocupa seriamente que este informe incorpore afirmaciones sin ningún tipo de sustento, arriba a conclusiones que evidencian un sesgo incompatible con su función. Pero además, lo más grave, es que evidentemente se está haciendo un uso político de la manipulación de datos aleatorios que él vuelca de una manera desprolija, inconsistente”, acusó.