Confirman cuándo finalizará la obra de desagües pluviales en Alcaraz

La obra de desagües pluviales en Alcaraz transita su etapa final y, de acuerdo a lo informado oficialmente, concluiría en marzo. Así se confirmó tras un encuentro de trabajo entre el gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta Yamila Acedo, quienes analizaron el estado de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en la localidad del departamento La Paz.

El proyecto, que se ejecuta en los barrios Norte y El Zapito, presenta un avance del 90 por ciento y forma parte de las intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir problemas de anegamientos en días de intensas precipitaciones.

Avance y fecha estimada de finalización

Durante la reunión, la intendenta detalló el estado actual de los trabajos. “La empresa está trabajando, ya lleva el 90 por ciento de la obra, así que en marzo debería terminar”, señaló Acedo al referirse al cronograma previsto.

La jefa comunal adelantó además que, una vez concluidas las tareas, invitará al mandatario provincial a participar de la inauguración formal de la obra, que impactará de manera directa en sectores residenciales que históricamente presentaron inconvenientes ante lluvias abundantes.

Reunión de Frigerio con intendenta de Alcaraz.

La intervención en Alcaraz contempla la construcción de infraestructura específica para canalizar el excedente hídrico y mejorar el sistema de drenaje urbano, una demanda sostenida por vecinos de esos barrios.

Diálogo institucional y gestión conjunta

Más allá del avance puntual de la obra, el encuentro entre las autoridades también tuvo como eje el seguimiento de distintos proyectos en marcha y la planificación de futuras gestiones. Desde el gobierno provincial indicaron que la reunión permitió repasar prioridades y coordinar acciones para continuar con inversiones en infraestructura.

Acedo destacó “la necesidad de trabajar en conjunto con la provincia para dar soluciones a los vecinos”, en referencia al diálogo institucional que mantiene el municipio con el Ejecutivo entrerriano.