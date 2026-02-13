Fin de semana largo: Hay "intenso movimiento" turístico en la terminal de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
"Es un fin de semana de cuatro días, con mucho movimiento de pasajeros”, explicaron a Elonce. Muchos servicios están saliendo con refuerzo. En ese sentido, destacan que "la temporada fue buena, aunque las expectativas eran más altas".
En la Terminal de Paraná se registra un intenso movimiento de pasajeros, en el marco del fin de semana extra largo de Carnaval.
Lucas Roncato, encargado comercial de Flecha Bus, explicó a Elonce que “es un fin de semana extra movido, para cerrar un poco la temporada. Es un fin de semana de cuatro días muy movido, con mucho movimiento de pasajeros”.
Detalló que la actividad es constante. “Está saliendo un micro a Córdoba con coche completo, más refuerzo. No solamente ocurre con Córdoba, sino Brasil, Uruguay, Concepción del Uruguay, desde Paraná. Todos los destinos muy movidos, la verdad que mucho”.
El movimiento no se limita a quienes parten desde la capital entrerriana. Consultado sobre la llegada de turistas a la provincia, especialmente en un fin de semana marcado por los festejos de Carnaval, el responsable comercial afirmó: “La verdad que también estamos muy receptivos. La demanda está tanto para irse como para venir. Hay carnaval por todos lados. Es un fin de semana orientado a eso y se está viviendo tal cual de esa manera”.
El fin de semana largo aparece como un punto alto que termina de consolidar la temporada de verano. “Tuvimos una buena temporada, quizás esperamos que sea un poquito mejor, pero este fin de semana la verdad que cubrió las expectativas. Está habiendo muchísimo movimiento, mucha gente está esperando para este fin de semana largo y se está viendo con la demanda”, sostuvo.
Según explicó Roncato, la empresa debió disponer de todos sus recursos para responder a la demanda. “Hemos puesto todo lo que tenemos básicamente y casi no nos alcanzó, porque nos quedamos corto en algunos lugares, pero la verdad que se está moviendo mucho”, agregó.
De cara al cierre de la temporada estival 2026, anticipó además ajustes en la programación de servicios. “Va a ser el cierre de la temporada estival y va a quedar el remanente para esa gente que elige los últimos días de febrero y el que se puede escapar en marzo. Hemos estirado algunos servicios más, por ejemplo, a Gesell, que iba a terminar el 28 de febrero y lo estiramos hasta el 5 de marzo y el 8 también, que justo es de viernes a domingo”.
En esa línea, señaló que también hay consultas de quienes buscan alternativas más tranquilas: "Marzo es un buen mes, muchos consultan por esas fechas".