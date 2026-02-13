Acusado de femicidio en Gualeguay fue internado en hospital tras haber intentado quitarse la vida

El presunto femicidio de Vanesa López, de 39 años, ocurrido este jueves en Gualeguay, sumó este mediodía la detención del principal sospechoso, tras varias horas de intensa búsqueda policial en distintos sectores de la ciudad.

El crimen tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle continuación La Paz. Fue en Barrio Matadero, cercano al Molino, a metros de la costanera sur-oeste. La víctima fue encontrada sin vida con heridas de arma blanca o algún objeto punzante.

El procedimiento fue concretado por personal de la Sección 911 de la Jefatura Departamental Gualeguay, que logró localizarlo en inmediaciones de Vuelta de Obligado y continuación Rosario del Tala. Allí fue interceptado por una patrulla y trasladado a sede policial.

Traslado de urgencia

Tras su traslado a la Jefatura Departamental de Gualeguay, el detenido intentó autolesionarse: trascendió que quiso ahorcarse, por lo que debió ser derivado de urgencia al hospital, publicó Análisis.

Actualmente, el sospechoso permanece internado en el área de Salud Mental del hospital local, bajo custodia policial, mientras continúa la investigación que encabezan los fiscales Josefina Beheran y Rodrigo Molina.