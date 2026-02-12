 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Secuestraron cocaína y marihuana

Allanamientos con cinco detenidos y secuestro de dinero por venta de droga en Diamante

Un operativo policial permitió desarticular una banda dedicada al narcomenudeo, tras cinco allanamientos en Diamante. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, armas y un vehículo.

12 de Febrero de 2026
Allanamientos en Diamante.
Allanamientos en Diamante. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un operativo policial permitió desarticular una banda dedicada al narcomenudeo, tras cinco allanamientos en Diamante. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, armas y un vehículo.

Los allanamientos con detenidos en Diamante se concretaron en el amanecer de este jueves en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo, tras un trabajo articulado entre la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental y el Ministerio Público Fiscal de esa jurisdicción.

De acuerdo a la información oficial, el proceso investigativo se desarrolló de manera sigilosa con el objetivo de comprobar la venta de sustancias estupefacientes en menor escala. Reunidas las pruebas necesarias, el Juez de Garantías autorizó el allanamiento y requisa de cinco inmuebles señalados como puntos de comercialización de droga.

El operativo se desplegó de forma simultánea en viviendas ubicadas en el barrio La Merced y sobre calle Falucho, donde efectivos policiales irrumpieron con apoyo de grupos especiales para asegurar el ingreso en cada uno de los domicilios.

 

Secuestro de droga, armas y dinero en efectivo

 

Durante los procedimientos se logró el secuestro de cocaína fraccionada lista para la venta y marihuana en similares condiciones, además de elementos utilizados para el corte y distribución de la sustancia. También se incautó dinero en efectivo que rondaría los 600 mil pesos en moneda nacional, distribuido en diferentes denominaciones.

Entre los elementos secuestrados se encontraron dos armas de fabricación casera tipo “tumbera”, cartuchería de distintos calibres, un motovehículo y varios teléfonos celulares, los cuales serán peritados en el marco de la causa judicial en curso.

 

Las tareas contaron con la colaboración de las Divisiones Drogas Peligrosas de Gualeguay, Victoria y Nogoyá, además de personal de la División Operaciones de la Dirección General de Drogas y grupos especiales que garantizaron la seguridad del procedimiento.

 

Cinco detenidos y más medidas judiciales

 

En una primera instancia, por disposición de la Fiscalía interviniente, fueron detenidos cuatro hombres mayores de edad que quedaron alojados en la Alcaidía Policial. Asimismo, otras cinco personas fueron identificadas en los domicilios allanados.

Posteriormente, como resultado de actuaciones complementarias derivadas de la investigación, se procedió a la detención de un quinto masculino, un joven de 25 años domiciliado en Diamante, quien también fue trasladado a la Alcaidía. De esta manera, ascendió a cinco el total de personas detenidas en el marco de la causa.

 

Además, en horas de la tarde se formalizó el secuestro de un utilitario marca Citroën Berlingo, vinculado a la investigación. Según se indicó, los elementos reunidos durante la pesquisa fueron determinantes para solicitar nuevas medidas procesales ante el Juzgado de Garantías, que autorizó las acciones ejecutadas, indicaron fuentes policiales.

Desde la fuerza policial señalaron que con estos allanamientos y requisas se logró reunir “importantes medios probatorios” en la causa por comercialización de estupefacientes en menor escala. La totalidad de los detenidos quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la tipificación penal correspondiente y en la continuidad del proceso judicial.

 

Las autoridades destacaron que el procedimiento permitió desarticular lo que consideraron una célula delictiva dedicada al narcomenudeo en distintos puntos de la ciudad, en una intervención que se concretó bajo intensas lluvias y con un importante despliegue operativo.

Temas:

Drogas Estupefacientes Diamante allanamientos narcomenudeo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso