Allanamientos con cinco detenidos y secuestro de dinero por venta de droga en Diamante

REDACCIÓN ELONCE
Un operativo policial permitió desarticular una banda dedicada al narcomenudeo, tras cinco allanamientos en Diamante. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, armas y un vehículo.
Los allanamientos con detenidos en Diamante se concretaron en el amanecer de este jueves en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo, tras un trabajo articulado entre la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental y el Ministerio Público Fiscal de esa jurisdicción.
De acuerdo a la información oficial, el proceso investigativo se desarrolló de manera sigilosa con el objetivo de comprobar la venta de sustancias estupefacientes en menor escala. Reunidas las pruebas necesarias, el Juez de Garantías autorizó el allanamiento y requisa de cinco inmuebles señalados como puntos de comercialización de droga.
El operativo se desplegó de forma simultánea en viviendas ubicadas en el barrio La Merced y sobre calle Falucho, donde efectivos policiales irrumpieron con apoyo de grupos especiales para asegurar el ingreso en cada uno de los domicilios.
Secuestro de droga, armas y dinero en efectivo
Durante los procedimientos se logró el secuestro de cocaína fraccionada lista para la venta y marihuana en similares condiciones, además de elementos utilizados para el corte y distribución de la sustancia. También se incautó dinero en efectivo que rondaría los 600 mil pesos en moneda nacional, distribuido en diferentes denominaciones.
Entre los elementos secuestrados se encontraron dos armas de fabricación casera tipo “tumbera”, cartuchería de distintos calibres, un motovehículo y varios teléfonos celulares, los cuales serán peritados en el marco de la causa judicial en curso.
Las tareas contaron con la colaboración de las Divisiones Drogas Peligrosas de Gualeguay, Victoria y Nogoyá, además de personal de la División Operaciones de la Dirección General de Drogas y grupos especiales que garantizaron la seguridad del procedimiento.
Cinco detenidos y más medidas judiciales
En una primera instancia, por disposición de la Fiscalía interviniente, fueron detenidos cuatro hombres mayores de edad que quedaron alojados en la Alcaidía Policial. Asimismo, otras cinco personas fueron identificadas en los domicilios allanados.
Posteriormente, como resultado de actuaciones complementarias derivadas de la investigación, se procedió a la detención de un quinto masculino, un joven de 25 años domiciliado en Diamante, quien también fue trasladado a la Alcaidía. De esta manera, ascendió a cinco el total de personas detenidas en el marco de la causa.
Además, en horas de la tarde se formalizó el secuestro de un utilitario marca Citroën Berlingo, vinculado a la investigación. Según se indicó, los elementos reunidos durante la pesquisa fueron determinantes para solicitar nuevas medidas procesales ante el Juzgado de Garantías, que autorizó las acciones ejecutadas, indicaron fuentes policiales.
Desde la fuerza policial señalaron que con estos allanamientos y requisas se logró reunir “importantes medios probatorios” en la causa por comercialización de estupefacientes en menor escala. La totalidad de los detenidos quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la tipificación penal correspondiente y en la continuidad del proceso judicial.
Las autoridades destacaron que el procedimiento permitió desarticular lo que consideraron una célula delictiva dedicada al narcomenudeo en distintos puntos de la ciudad, en una intervención que se concretó bajo intensas lluvias y con un importante despliegue operativo.