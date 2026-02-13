“Nos alegramos más cuando es una persona trabajadora”, afirmó dueño de agencia entrerriana que vendió el Siempre Sale

El Siempre Sale del Quini 6 volvió a sonreírle a Entre Ríos. En el último sorteo, cuyos números fueron 28-08-23-20-45-27, hubo 18 ganadores con cinco aciertos que se llevaron $17.395.222,50 cada uno. Dos de esos premios quedaron en la provincia: uno en La Criolla (departamento Concordia) y otro en Urdinarrain (departamento Gualeguaychú).

En este último caso, la apuesta fue realizada en la agencia 264 y generó una enorme alegría en la comunidad. Elonce dialogó con Aníbal Raúl Cardinaux, titular del local, quien relató cómo se enteró del importante premio: “La lotería, por el portal que tenemos los agencieros, nos informan cuando hay un premio importante o un premio mayor. Después se comunicó la persona que lo había ganado. Era una amiga de la infancia, así que estoy muy contento”.

Foto: Elonce.

La noticia no solo movilizó al agenciero, sino también al entorno cercano de la ganadora. “Uno siempre se pone contento más allá de que todos tienen derecho de ganarlo, quien tiene dinero y quien no tiene tienen las mismas posibilidades. En este caso, nos alegramos más cuando es una persona trabajadora, de clase media. Nos alegramos muchísimos por eso”, sostuvo Cardinaux.

La sorpresa de una trabajadora entrerriana

El dueño de la agencia explicó que no es la primera vez que venden un premio de estas características. “El Siempre Sale lo hemos dado en varias oportunidades. Es un premio importante, no es multimillonario, pero importante. Viene bien”, detalló, resaltando que este tipo de aciertos representan un impulso significativo para quienes lo reciben.

Foto: Elonce.

La reacción de la ganadora fue de total incredulidad en un primer momento. Según contó Cardinaux: “Al principio, ni siquiera estaba segura. Me dijo vos tenes algún premio porque me parece que hice cinco aciertos. Ella pensaba que había ganado como un millón de pesos. Cuando le dije que había ganado, estaba tan contenta porque me dijo que esa plata no la vi nunca”.

El impacto del premio fue aún mayor por el perfil de la apostadora, una trabajadora que jamás había tenido acceso a una suma semejante. La emoción se tradujo en lágrimas y abrazos, en una escena que quedó grabada en la memoria del agenciero.

Un premio que cambia realidades

Cardinaux reflexionó sobre la dimensión social de este tipo de premios y el efecto que generan en personas comunes. “Si el premio lo gana una persona adinerada, el monto quizás no sea tan importante. Pero cuando lo gana un trabajador ese monto pasa a ser significativo”, resaltó.