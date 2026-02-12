AGMER: se refirieron a la reforma laboral y previsional y aseguraron que los salarios están “atrasadísimos”

En el inicio del ciclo lectivo, la reforma previsional, la reforma laboral y la negociación salarial son los temas que dominan la agenda de los trabajadores de la educación en la provincia. La secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, detalló las cuestiones más urgentes que están movilizando a los docentes y que se han vuelto un eje central para el gremio.

"Es un abanico de temas que nos tiene preocupados. La reforma previsional, la negociación salarial y la reforma laboral, además de la posible reforma de la Ley de Educación, son cuestiones que nos ocupan desde que asumimos la conducción del gremio", comentó Fimpel a Elonce. En este contexto, uno de los puntos clave para los docentes de la provincia es la reforma a la ley 8732, que regula el sistema previsional.

Reforma previsional: incertidumbre sobre el futuro de la ley 8732

Uno de los aspectos más relevantes de la discusión tiene que ver con el encuentro que AGMER mantuvo con el presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, en torno a la reforma previsional. Durante la reunión, se abordaron las posibles modificaciones a la ley 8732, pero, como explicó Fimpel, "no nos han presentado un borrador del proyecto; aún no está plasmado. Es un tema muy importante porque necesitamos conocer los detalles para saber qué alcance tendrá la reforma y cómo impactará en los derechos de los trabajadores".

Además, la dirigente sindical subrayó la postura de AGMER en defensa de los principios fundamentales de la ley 8732. "Este es el cuarto intento de reforma a esta ley, y siempre hemos defendido los pilares del sistema previsional, como el 82% móvil, la edad jubilatoria y el cálculo de los haberes iniciales", expresó Fimpel, destacando la necesidad de mayor claridad por parte del gobierno provincial sobre los cambios propuestos.

La reforma laboral y la negociación salarial, otros puntos críticos

Otro tema relevante que ocupa la atención de los trabajadores de la educación en Entre Ríos es la reforma laboral. Ayer, representantes de AGMER participaron de la marcha en contra de las reforma laboral que se está planteando a nivel nacional, un tema que también tiene implicancias para los docentes. En este sentido, Fimpel enfatizó que "la reforma laboral no es un tema menor. Es fundamental que los trabajadores podamos defender nuestros derechos y seguir dialogando sobre los posibles cambios que se proponen".

Agmer mantuvo una reunión con el presidente de la Caja de Jubilaciones

Por otro lado, la situación salarial es uno de los puntos más urgentes. A pesar de que el ciclo lectivo ya comenzó, los docentes aún no han sido convocados a la paritaria salarial. "Venimos solicitando desde agosto y nuevamente en diciembre que el gobierno nos convoque. Estuvimos esperando durante todo enero, pero hasta el momento no hay convocatoria. La dilatación de los tiempos no es responsabilidad de los docentes", afirmó Fimpel, quien destacó que la pauta salarial está "atrasadísima” y que los salarios de los docentes están por debajo de la línea de pobreza.

Finalmente, la secretaria adjunta de AGMER cerró la conversación con un mensaje claro: "El gobierno tiene que entender la realidad de los docentes. Estamos en una situación de crisis, con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Es urgente que nos convoquen a la paritaria salarial".