Entrerriana que escribió a soldado de Malvinas: “Ojalá podamos conocernos y abrazarnos”

La entrerriana que mandó una carta a un soldado de Malvinas cuando era alumna dijo que “ojalá podamos conocernos y abrazarnos”, luego de que el excombatiente Raúl Antonio Rojas iniciara una búsqueda pública para hallarla y agradecerle el mensaje que lo acompañó en la guerra.

Se trata de Silvina Roskopf, oriunda de Aldea Spatzenkutter, quien actualmente reside en la provincia de Buenos Aires. En diálogo con Elonce, contó cómo recibió la noticia de que aquel soldado al que le había escrito en 1982 estaba intentando reencontrarse con ella.

Silvina Roskopf

“La verdad es que me tomó totalmente por sorpresa. Anoche mi hermana me avisó que me estaban buscando y cuando leí la nota me di cuenta de que era yo”, relató emocionada.

Una carta nacida en el aula

Silvina recordó que la carta fue escrita como parte de una consigna escolar en el Colegio del Espíritu Santo de Valle María, institución a la que asistía junto a otros niños de aldeas cercanas.

“Escribimos la carta como una tarea del colegio. No me acordaba exactamente qué había puesto, pero sí recuerdo el sobre marrón y que le agregué un chocolate grande”, contó.

En 1982 tenía apenas 12 años. “Yo era una nena y los soldados eran chicos de 18 o 19 años. Hoy lo pienso y me conmueve mucho”, reflexionó.

En aquellos días, la guerra se vivía con una mezcla de inocencia y preocupación. “Uno no tenía plena conciencia de lo que significaba una guerra, pero recuerdo cuando terminó. Entró la directora, que era una monjita, y nos dijo que se había terminado. Todos aplaudimos. Fue un momento muy fuerte”, evocó.

El manuscrito que sobrevivió al tiempo

Durante décadas, Silvina creyó que su carta nunca había llegado a destino. “Siempre pensé que tal vez no había llegado. Con el tiempo se supo que muchas cosas que se enviaron no llegaron o se perdieron”, expresó.

Sin embargo, Raúl Antonio Rojas la conservó durante 44 años. En el manuscrito, la niña alentaba al soldado a no perder la fe. “Le escribí que no se desalienten nunca, que jamás pierdan la fe en Dios, porque Él nunca los va a abandonar y menos cuando más lo necesitan. También le decía que todos los días íbamos a la iglesia para pedir por la paz y por ustedes”, repasó conmovida al ver nuevamente su letra infantil.

Ese mensaje fue uno de los tantos que acompañaron al excombatiente en medio del frío, la incertidumbre y la dureza del conflicto en las islas.

“Mandé un chocolate con esa carta y ahora saber que al menos la carta llegó es algo increíble. Nunca imaginé que alguien la hubiera guardado con tanto amor durante tantos años”, sostuvo.

Un abrazo pendiente

Tras confirmarse que ella era la autora, Silvina fue contactada por una ex docente del colegio, Neli Canosa, y por familiares. Incluso se evalúa realizar un acto institucional para propiciar el reencuentro.

Consultada sobre si le gustaría conocer al veterano, fue clara: “Sí, por supuesto. Me encantaría. Ojalá podamos reencontrarnos y abrazarnos”.

Más de cuatro décadas después, aquella carta escrita en un aula entrerriana volvió a unir dos historias atravesadas por la memoria de la guerra. Lo que comenzó como una tarea escolar hoy se transformó en un puente de gratitud, emoción y esperanza que espera cerrarse con un abrazo largamente esperado.