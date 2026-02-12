Brindan asistencia ante las intensas lluvias en Paraná: daños y árboles caídos

Desde la madrugada de este jueves, Paraná ha sido afectada por intensas lluvias que generaron serios inconvenientes en varios puntos de la ciudad. Defensa Civil, junto con diferentes áreas municipales, está interviniendo activamente en las zonas afectadas. Se registraron múltiples llamados por ingreso de agua en viviendas, lo que obligó a los equipos a brindar asistencia con agrotileno para evitar filtraciones y problemas mayores en los techos de las casas.

El municipio también asistió a una familia del barrio Padre Kolbe, que sufrió daños materiales a raíz de las fuertes precipitaciones. Además, en la zona del acceso norte, un árbol añejo cedió debido a la cantidad de agua acumulada, bloqueando parcialmente la vía.

Recomendaciones de Defensa Civil para la circulación

Las autoridades de Defensa Civil han instado a la población a extremar las precauciones al circular por la ciudad, especialmente por el riesgo de aquaplaning en las principales arterias. Este fenómeno ocurre cuando la capa de agua sobre la calzada hace que los neumáticos pierdan contacto con el asfalto, lo que puede resultar en derrapes o accidentes. Por tal motivo, se pide a los conductores reducir la velocidad y estar atentos a las condiciones del clima.

Además, las autoridades reiteraron que ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con los siguientes números: 103 (Defensa Civil), 147, 911, o con los Bomberos Voluntarios.

El municipio sigue trabajando para mitigar los efectos de las lluvias y garantizar la seguridad de los ciudadanos, mientras se aguardan nuevas condiciones meteorológicas que podrían afectar aún más a la ciudad.