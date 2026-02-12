 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Nacimiento en Paraná

“Estamos orgullosos”, afirmaron los policías que asistieron a joven que dio a luz en su casa

Un momento inesperado pero lleno de emoción sucedió anoche en la capital entrerriana: efectivos de la Comisaría 3ª de Paraná asistieron a una joven de 25 años que dio a luz en su vivienda. Tras el sorpresivo episodio, los agentes compartieron sus sensaciones con Elonce.

12 de Febrero de 2026
Aseguraron que es la primera vez que les pasa algo así.
Aseguraron que es la primera vez que les pasa algo así. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Policías asistieron parto en vivienda. Este miércoles por la noche, alrededor de las 21:50, una joven de 25 años dio a luz a su hija en su propia casa, ubicada en la intersección de calles Hernandarias y 1519 en la ciudad de Paraná. La mujer, que ya había tenido experiencias previas como madre, estaba en trabajo de parto cuando los efectivos de la Comisaría 3ª llegaron al lugar. No se registraron complicaciones durante el parto, y tanto la madre como la bebé, que fue llamada Camila, se encuentran en buen estado de salud.

El jefe de la comisaría, Ángel Riquelme, relató a Elonce los detalles de la intervención: "Pocos minutos antes de las 22, el 911 recibe una solicitud de ambulancia, dando cuenta de una mujer en trabajo de parto. Durante el día había tenido contracciones. Tuvimos que agilizar el pedido del traslado, pero la bebé decidió salir. Tuvimos que preparar el lugar donde estaba la mamá para ayudarla a traerla a la vida. Ambas están estabilizadas y fueron trasladadas al Hospital San Roque".

El trabajo en equipo y la experiencia fueron clave

La profesionalidad y calma del personal policial fueron esenciales en este caso, donde la joven madre no alcanzó a ser trasladada al hospital debido a la premura del parto. Ángel Riquelme continuó: "La mamá tenía unos problemas de presión, pero se estabilizó. La beba nació bien, sin complicaciones ni problemas. El personal de salud la atendió como corresponde. Los familiares estaban nerviosos, ansiosos. Pero con profesionalismo y experiencia de vida, sin salirnos de nuestra función, procedimos con todos los recaudos necesarios para traer a una personita al mundo. Agradecido de que haya salido todo bien".

El policía Eric Bangert también compartió su experiencia: "Fue una situación única y extraordinaria. Muy pocas veces pasa, por suerte nos encontramos capacitados para proceder. Se adelantó la nena, pero pudimos contener a su mamá. Pasó todo en diez minutos. Hace tres meses fui papá, reviví ese momento, yo también tuve una beba. Nos gratifica y nos sentimos orgullosos de asistir a la población y al vecino. Poder visitarla y conocerla, escuchar sus primeros llantos, es algo muy hermoso. Como padres, nos vienen emociones".

 

Una experiencia personal que tocó el corazón

Por su parte, el oficial Juan Pablo Peralta expresó: "Es una experiencia muy linda. Pasó todo muy rápido. Nunca nos había pasado algo así. También soy papá, me toca el corazón porque tengo un nene que ha tenido problemas y una nena".

Los policías, además de su tarea profesional, vivieron esta experiencia de una manera muy personal. El hecho, que se resolvió con éxito gracias a la intervención rápida y al trabajo en equipo, dejó una huella en cada uno de los efectivos involucrados.

Temas:

trabajo de parto beba recién nacida parto asistido parto en casa policías
