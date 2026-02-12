 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo en la madrugada

Secuestran un revólver, municiones y detienen a un menor tras un tiroteo en Bajada Grande

Se realizaron seis procedimientos en distintos domicilios del barrio en el marco de la causa por abuso de armas y lesiones. El herido caminaba por la zona cuando fue interceptado y baleado, mientras que una vivienda cercana recibió impactos.

12 de Febrero de 2026
Arma secuestrada en Bajada Grande.
Arma secuestrada en Bajada Grande.

Se realizaron seis procedimientos en distintos domicilios del barrio en el marco de la causa por abuso de armas y lesiones. El herido caminaba por la zona cuando fue interceptado y baleado, mientras que una vivienda cercana recibió impactos.

La investigación por el tiroteo ocurrido esta semana en Bajada Grande avanzó durante la madrugada de este jueves con una serie de allanamientos en distintos puntos del barrio. Los procedimientos se concretaron tras el episodio registrado el lunes por la noche en inmediaciones de Pasaje Público y Berny, donde un hombre resultó herido de arma de fuego tras ser interceptado por un grupo de personas mientras caminaba por la zona.

 

Según la reconstrucción inicial, el ataque estuvo dirigido contra esa persona, que recibió un disparo en el hombro y debió ser asistida. En paralelo, varios proyectiles impactaron en el frente de una vivienda cercana, donde una familia se encontraba dentro del domicilio, aunque, de acuerdo a lo precisado, no tendría relación con el hecho.

 

 

El herido fue trasladado al hospital San Martín y, conforme se informó oficialmente, se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta.

 

Seis allanamientos y secuestro de elementos

 

En el marco de la causa por abuso de armas, lesiones con arma de fuego y receptación sospechosa, se ejecutaron seis órdenes de allanamiento con intervención de distintas dependencias policiales y grupos especiales.

 

Celulares y moto secuestrados en Bajada Grande.
Celulares y moto secuestrados en Bajada Grande.

 

Como resultado de los procedimientos en Bajada Grande, se secuestró un revólver calibre .22 de similares características al que habría sido utilizado en el ataque, cartuchería de distintos calibres, cargadores 9x19 milímetros, once teléfonos celulares, una memoria con registros fílmicos y una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente.

 

Un detenido y un menor demorado

 

Por disposición del fiscal interviniente se concretó la detención de un menor de 17 años por el presunto delito de abuso de armas. Además, se inició un legajo por receptación sospechosa en relación con el motovehículo recuperado.

 

 

La pesquisa continúa para determinar responsabilidades y establecer con precisión el contexto del ataque, además de la posible vinculación de los elementos secuestrados con el hecho investigado en Bajada Grande.

Temas:

Bajada Grande allanamientos Tiroteo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso