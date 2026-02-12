Secuestran un revólver, municiones y detienen a un menor tras un tiroteo en Bajada Grande

La investigación por el tiroteo ocurrido esta semana en Bajada Grande avanzó durante la madrugada de este jueves con una serie de allanamientos en distintos puntos del barrio. Los procedimientos se concretaron tras el episodio registrado el lunes por la noche en inmediaciones de Pasaje Público y Berny, donde un hombre resultó herido de arma de fuego tras ser interceptado por un grupo de personas mientras caminaba por la zona.

Según la reconstrucción inicial, el ataque estuvo dirigido contra esa persona, que recibió un disparo en el hombro y debió ser asistida. En paralelo, varios proyectiles impactaron en el frente de una vivienda cercana, donde una familia se encontraba dentro del domicilio, aunque, de acuerdo a lo precisado, no tendría relación con el hecho.

El herido fue trasladado al hospital San Martín y, conforme se informó oficialmente, se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta.

Seis allanamientos y secuestro de elementos

En el marco de la causa por abuso de armas, lesiones con arma de fuego y receptación sospechosa, se ejecutaron seis órdenes de allanamiento con intervención de distintas dependencias policiales y grupos especiales.

Celulares y moto secuestrados en Bajada Grande.

Como resultado de los procedimientos en Bajada Grande, se secuestró un revólver calibre .22 de similares características al que habría sido utilizado en el ataque, cartuchería de distintos calibres, cargadores 9x19 milímetros, once teléfonos celulares, una memoria con registros fílmicos y una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente.

Un detenido y un menor demorado

Por disposición del fiscal interviniente se concretó la detención de un menor de 17 años por el presunto delito de abuso de armas. Además, se inició un legajo por receptación sospechosa en relación con el motovehículo recuperado.

La pesquisa continúa para determinar responsabilidades y establecer con precisión el contexto del ataque, además de la posible vinculación de los elementos secuestrados con el hecho investigado en Bajada Grande.