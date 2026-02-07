Accidente de tránsito en Avenida Larramendi dejó dos jóvenes hospitalizados

Un accidente de tránsito en Avenida Larramendi generó preocupación este sábado luego de que dos jóvenes, un hombre y una mujer de aproximadamente 20 y 23 años, resultaran heridos tras colisionar con un automóvil Volkswagen Gol. El siniestro vial se produjo en una de las arterias más transitadas de la zona y requirió la intervención de personal policial y de emergencias.

Según se informó, el choque se dio por causas que aún se encuentran bajo investigación y provocó que ambos ocupantes del rodado menor sufrieran diversas lesiones. A raíz del impacto, fue necesaria la rápida asistencia de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar tras ser alertados por testigos del hecho.

Tras una primera evaluación en el sitio, los jóvenes fueron trasladados al Hospital San Martín para recibir atención médica especializada. Allí quedaron en observación, mientras se aguardaba un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

Intervención policial y tareas periciales

En el lugar del accidente de tránsito en Avenida Larramendi trabajó personal de la Dirección de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de establecer la mecánica del choque. Las tareas incluyeron el relevamiento de huellas, daños materiales y la posición final de los vehículos involucrados.