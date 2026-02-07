 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Accidente de tránsito en Avenida Larramendi dejó dos jóvenes hospitalizados

Un accidente de tránsito en Avenida Larramendi ocurrió en las últimas horas y tuvo como saldo dos jóvenes hospitalizados, quienes debieron ser trasladados al Hospital San Martín tras el impacto.

7 de Febrero de 2026
Chocaron un auto y una moto en Paraná.
Chocaron un auto y una moto en Paraná. Foto: Captura de video.

Un accidente de tránsito en Avenida Larramendi ocurrió en las últimas horas y tuvo como saldo dos jóvenes hospitalizados, quienes debieron ser trasladados al Hospital San Martín tras el impacto.

Un accidente de tránsito en Avenida Larramendi generó preocupación este sábado luego de que dos jóvenes, un hombre y una mujer de aproximadamente 20 y 23 años, resultaran heridos tras colisionar con un automóvil Volkswagen Gol. El siniestro vial se produjo en una de las arterias más transitadas de la zona y requirió la intervención de personal policial y de emergencias.

 

Según se informó, el choque se dio por causas que aún se encuentran bajo investigación y provocó que ambos ocupantes del rodado menor sufrieran diversas lesiones. A raíz del impacto, fue necesaria la rápida asistencia de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar tras ser alertados por testigos del hecho.

 

Tras una primera evaluación en el sitio, los jóvenes fueron trasladados al Hospital San Martín para recibir atención médica especializada. Allí quedaron en observación, mientras se aguardaba un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

 

Intervención policial y tareas periciales

 

En el lugar del accidente de tránsito en Avenida Larramendi trabajó personal de la Dirección de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de establecer la mecánica del choque. Las tareas incluyeron el relevamiento de huellas, daños materiales y la posición final de los vehículos involucrados.

 

Temas:

Accidente avenida Larramendi
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso