Policiales

Secuestraron cuchillos utilizados por menores en una pelea en La Paz

La policía intervino tras un aviso por una gresca entre menores y secuestró tres cuchillos. Los involucrados fueron trasladados y luego entregados a sus padres.

7 de Febrero de 2026
Los cuchillos incautados
Los cuchillos incautados

La policía intervino tras un aviso por una gresca entre menores y secuestró tres cuchillos. Los involucrados fueron trasladados y luego entregados a sus padres.

Un grupo de menores protagonizaron una pelea durante la madrugada de este sábado en la ciudad de La Paz. El episodio ocurrió alrededor de las 00.30 horas en inmediaciones de las calles Carlos Vila y Caminitti, en el barrio Puerto Márquez.

 

Según se informó desde la Jefatura Departamental La Paz, efectivos policiales tomaron conocimiento de la situación a partir de un aviso que alertaba sobre una gresca entre menores con la presunta utilización de armas blancas en la vía pública.

 

Ante esta situación, personal de la Sección Comando Radioeléctrico, en forma conjunta con efectivos de Comisaría Primera, se constituyó rápidamente en el lugar. Al arribar, constataron la presencia de varios menores involucrados en una gresca.

 

A una cuadra del sitio indicado, los uniformados procedieron a la interceptación e identificación de los jóvenes, comprobándose que portaban tres cuchillos, los cuales habrían sido utilizados durante el enfrentamiento. Además, los menores adoptaron una actitud hostil y violenta al momento de la intervención policial.

Intervención judicial

La situación fue comunicada a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso el traslado de los menores a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. Allí fueron examinados por el médico policial y, posteriormente, entregados a sus respectivos responsables legales.

 

Asimismo, se ordenó el secuestro de las armas blancas utilizadas en el hecho, las cuales quedaron incorporadas a la causa.

Temas:

La Paz Pelea menores policiales
