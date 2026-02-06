Romero: "La Fiesta Nacional del Mate es igualitaria, democrática y abierta y así debe permanecer"

La intendenta de Paraná, Rosario Romero y el viceintendente, David Cáceres, pasaron por el living de Elonce ubicado en el predio de la 35° Fiesta Nacional del Mate, donde se expresaron acerca de la celebración y sobre la actualidad de la capital entrerriana en materia de cultura, transporte y política.

En este sentido, Romero agradeció a Elonce por transmitir una fiesta tan importante para Paraná. “Es una compañía necesaria, mucha gente quiso venir y no pudo por alguna razón y tiene la posibilidad de verlo por nuestros canales locales”, aseguró. Asimismo, agradeció al sector público y privado por trabajar mancomunadamente, por los auspicios para la contratación de artistas.

35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Intendenta y viceintendente de Paraná

Además, expresó su satisfacción con el pago de entradas de los sectores preferenciales, para estar más cerca del escenario, y resaltó la gratuidad de la fiesta porque es “una fiesta igualitaria, democrática, abierta, que nació así y tiene que permanecer así”.

“A esto lo construimos entre todos, es una construcción colectiva, el mate es nuestra cultura, es hermanamiento entre nosotros, es familia, es desayuno y es noche. Los artistas han hecho gala de su talento”, manifestó. En este orden, destacó la actuación de Coti y expresó su deseo de ver al Ensamble de Paraná, “donde hay tanta juventud y talento”, Raly Barrionuevo y Los Nocheros, al tiempo que elogió el espectáculo de los ganadores del Premate.

“Me encanta la Fiesta del Mate, tiene una magia especial, lo que vivimos esta noche acá lo vamos a recordar siempre”, aseguró y mencionó la importancia, además, de la actividad deportiva con el Turismo Nacional y su potencial turístico.

La palabra del viceintendente

Por su parte, Cáceres expresó: “El festival nació para que el vecino de Paraná pueda disfrutar y revalorizar nuestras raíces culturales, de ser abierta, accesible, igualar. Porque el mate es eso, un compañero que está en la soledad pero cuando estamos con familia y amigos”.

En esa línea, destacó la gestión de Romero “porque volvieron a contar un poco de la historia del festival”, junto al Centro Comunitario “Solidaridad”, que está “muy presente en eso”.

Además, destacó “la voluntad política de rescatar lo nuestro” y la historia del festival.

“Es una historia de lucha, de sacrificio, de perseverancia para que la fiesta sea una marca registrada en la ciudad, con el impulso que la gestión le ha dado pareciera que no tiene techo y estamos viviendo una hermosa noche, con un montón de gente en las barrancas que son un verdadero balcón al río”, sinceró Cáceres.

Transporte urbano y obra pública

En otro momento de la entrevista, Romero se refirió a las nuevas unidades y destacó su alegría por este objetivo. “Iremos mejorando con los meses porque recibimos mucha sugerencia ciudadana, hay mucha felicidad de quienes hoy se toman un colectivo confortable, limpio, con la amabilidad de sus conductores, con aire acondicionado”, destacó.

Por otro lado, abordó la obra pública y señaló: “Terminaremos el ingreso a Paraná por Ruta 12, haremos pavimentación y mejora en el centro de distribución del agua. Estos últimos días trabajamos en La Milagrosa, donde había pérdidas importantes y el 199 Viviendas, donde instalamos una bomba presurizadora, que va a mejorar el tema de la presión de agua”.

En este marco, Romero enfatizó que “la ciudad es permanente trabajo, no hay opciones”. “Quien piense que va a asumir una función municipal o intendencia sin trabajar se equivoca mucho, porque los vecinos exigen respuestas”, remarcó.

Asimismo, destacó la limpieza de las aguas del balneario Thompson. “Somos continuadores de cosas que empezaron otros”, señaló al nombrar la gestión de Adán Bahl en este caso.

Balance de 2025 y expectativa para este año

Cáceres se refirió al final del año anterior y comentó que fue un cierre “con mucho trabajo”. “Definimos los nuevos cargos de defensoría, sacamos un presupuesto por unanimidad que delinea lo que vamos a trabajar este año”, señaló.

Acerca de la temporada de verano actual, Cáceres indicó que “el Estado también tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la cultura, la recreación”.

En este sentido, aseveró: “Paraná tiene un potencial enorme en la industria del turismo, que acompañe no solo al turismo de convención y deportivo. Ha sido un verano espléndido, todas las semanas hemos tenido actividades multitudinarias. No recuerdo un verano así con tantas actividades organizadas por el municipio. Ganamos todos, el gastronómico, el emprendedor”.

Halle: “Intentamos hacer todo para que sea más popular, grande y elocuente”

Santiago Halle, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, consideró: “Estamos muy contentos por la organización, hay mucho trabajo atrás y no solamente en el municipio porque se empezó hace tres meses a organizarla y se termina cuando terminamos de limpiarla. Hay mucho laburo. Hay muchas empresas que acompañaron y es un voto de confianza que nos dan empresas de la región y de la Nación que sponsorean la fiesta y nos demuestran que quieren estar. Eso para nosotros es gratificante para nosotros. Hace unos meses ya veíamos cuando empezábamos a elaborar esta fiesta ya había mucha expectativa con quien iba a venir. Eso que se genera es muy bueno. Hoy se está disfrutando y el clima acompaña”.

“Creímos que era necesario un sector preferencial para solventar los gastos de la Fiesta y salió bien. Este año también hemos tenido respuesta de público que quería estar más cómodo o estar más cerca (de los artistas)”, profundizó el funcionario.

“Intentamos hacer todo para que sea más popular, grande y elocuente. A la vez, administrando los recursos con responsabilidad. Ese es nuestro deber con la ciudadanía”, resaltó.