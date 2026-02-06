"Nuestra cultura es la marca de nuestro país", aseguró Coti en su presentación en la Fiesta Nacional del Mate

El cantante de pop rock y rock latino, Coti Sorokin, subió al escenario “Luis ‘Pacha’ Rodríguez”, de la 35° Fiesta Nacional del Mate para regalar sus canciones más icónicas al público, que no solo convoca a paranaenses sino a personas del interior del país.

Vestido con un atuendo blanco y con un sombrero, el artista abrió el show con “Otra vez” y “Andar conmigo”. A continuación, Coti cambió la guitarra por el teclado y brindó una canción a la que describió como "muy importante" en su vida, "Luz de día". En la misma sintonía, entonó las estrofas de "Días".

Posteriormente, el público vitoreó al cantante, quien por unos segundos mostró afecto a través de sus gestos, mientras sus ojos se llenaron de lágrimas. De esta forma dio lugar a la versión "El Embrujo", tema que cantó junto a Los Palmeras, e instó a la gente de Santa Fe a bailar al escenario.

Coti Sorokin

Coti Sorokin

En otro momento del show, Coti enunció: “Aguante Argentina, nuestras tradiciones. No vamos a permitir que nos ninguneen. Cuando uno viaja por América y Europa, las canciones me han llevado mucho más lejos de lo que soñaba en Concordia, de chico. Lo que se conoce afuera de Argentina se conocen cuatro o cinco cosas que tienen que ver con nuestra cultura: el mate, nuestro tango, nuestro folklore, el fútbol, nuestro rock nacional. Nuestra cultura es la marca de nuestro país, por eso nos aman en todo el mundo, por nuestra cultura no por nuestros políticos, no por chuparles las medias a ningún patotero del Norte. Somos Argentina, tenemos nuestro orgullo, fuera Trump”, enunció Coti.

Coti Sorokin

"Tu nombre" fue otra de las canciones que sonaron junto al rasguido de la guitarra, un tema que hizo cantar a toda la barranca del parque de Paraná.

Luego fue el turno de “El trato”, un tema realizado en colaboración con la banda Cruzando el charco y "50 horas".

Hacia el cierre, el artista leyó un cartel que decía “sin agua no hay mate” y replicó: “Es cierto, cuidemos nuestros recursos. Los glaciares son nuestros, no se negocian, los lagos argentinos son nuestros”. El final tuvo como protagonista una versión propia de “Color esperanza”, original de Diego Torres y la histórica "Nada fue un error".

Más postales del show de Coti en la Fiesta Nacional del Mate

Cómo continúa la Fiesta Nacional del Mate

Durante la noche de este viernes está prevista la llegada de Raly Barrionuevo, Premate Yunta Mambo, Gran Ensamble Paraná y el gran cierre a cargo de Los Nocheros.

Para este sábado se espera el gran show de Lali, con los espectáculos previos de Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y ganadores del Premate.

La grilla del sábado

Premate Estudio Mariana Retamar

Premate Maniquí

Premate La Tercera Fase del Plan

Gauchito Club

Rombai

Caballeros

Premate Pont a bailar

Lali

Además, se prevén las actividades Feria Mateando (Sala Mayo); Escenario Pariente del Mar (inmediaciones Sala Mayo); Matecito (calle Alfonsín y Ascúa); ArteMate (Casa de la Costa); Concurso de Cebadores (Predio Fiesta) y Patio Gastronómico a cargo de clubes.