Violación en Santa Elena: Benítez fue imputado por "abandono de persona"

Luca Benítez, el joven de 22 años acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, dejó de cumplir arresto domiciliario este viernes. La Justicia de La Paz revocó la modalidad de detención en su domicilio y dispuso su traslado a la Jefatura Departamental, donde debía continuar cumpliendo los 30 días de prisión preventiva.

La medida judicial se tomó tras el avance de la investigación de los hechos denunciados en Santa Elena. Según fuentes judiciales, la imputación de Benítez se amplió, sumando el delito de "abandono de persona" al cargo de abuso sexual, debido a nuevos elementos surgidos en la causa.

En la audiencia inicial, el jueves, se había acordado que Benítez cumpliría prisión domiciliaria, lo que generó un fuerte rechazo de familiares y vecinos de Santa Elena, que se movilizaron para exigir justicia. La Policía local reforzó la seguridad en domicilios vinculados a la familia del imputado ante la tensión social.

Traslado a la Jefatura de La Paz

El viernes por la tarde, la Justicia informó que Benítez fue trasladado desde su arresto domiciliario en La Paz hacia la Jefatura Departamental, donde permanecería detenido por 30 días mientras continúa la investigación. La ampliación de la imputación fue consecuencia de nuevas pruebas y testimonios que se sumaron a la causa.

El padre de la víctima se manifestó públicamente, repudiando la medida inicial de arresto domiciliario, pero llamó a mantener la protesta pacífica. La comunidad de Santa Elena, aún consternada por los hechos, expresó su indignación y pidió celeridad en la resolución del caso.

El caso sigue bajo investigación en los tribunales de La Paz, mientras la fiscalía analiza los nuevos elementos que motivaron la imputación por abandono de persona, agravando la situación legal del joven de 22 años, indicó La Sexta.

Repercusiones y expectativa judicial

La revocación del arresto domiciliario y el traslado a la Jefatura Departamental buscan garantizar el cumplimiento de la preventiva en un marco de mayor control y seguridad. La sociedad local mantiene la atención sobre el caso, reclamando justicia y seguimiento de las actuaciones judiciales.

El caso de violación en Santa Elena continúa generando repercusión en medios locales y nacionales, evidenciando la sensibilidad de la comunidad frente a delitos de abuso sexual y la importancia de la transparencia en el proceso judicial.