Turismo Nacional: los autos se exhibieron en Mirador TEC y revolucionaron Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Los autos del Turismo Nacional fueron protagonistas este viernes en el Mirador TEC, un espacio que reunió a fanáticos del automovilismo en la previa de la primera fecha del campeonato 2026. Vecinos, familias y amantes de los fierros se acercaron para observar de cerca los vehículos, fotografiarse y vivir el clima de competencia que ya se respira en Paraná.
En ese marco, el piloto misionero Carlos Okulovich dialogó con Elonce y destacó la importancia del arranque de temporada en la capital entrerriana. “Estoy muy contento de estar aquí en Paraná. Es el inicio de la temporada, la primera carrera del año y son 12 fechas en el año. Cada fecha es importante y el arranque es la novedad del año con pilotos nuevos que se suman a la categoría”, expresó.
Además, subrayó el acompañamiento del público local y el entusiasmo que genera la competencia. “Siempre hay mucha expectativa y siempre es lindo estar en Paraná y disfrutar de Paraná, acompañado del público que es muy fierrero”, agregó el piloto.
Un vínculo especial con la ciudad y la pasión por el automovilismo
Okulovich también remarcó su relación personal con la capital entrerriana, lo que hace aún más especial su presencia en la ciudad. “Tengo tíos acá en Paraná así que conozco bien la ciudad. Hay que venir a disfrutar del automovilismo, que me apasiona y en un lugar como este siempre es lindo”, afirmó.
Al referirse a la categoría, explicó el atractivo del Turismo Nacional y sus divisionales. “Tiene la divisional Clase 2 y 3. La primera tiene autos más chiquitos de tamaño y un poco menos de potencia y la tres son los más grandes”, detalló.
En ese sentido, resaltó el nivel de los competidores que estarán presentes durante el fin de semana. “Van a estar corriendo este fin de semana pilotos como Agustín Canapino, Leonel Pernía, José Manuel Urcera. Todos los pilotos tops del país están en la categoría”, sostuvo, destacando el prestigio de la competencia.
Trayectoria, cambios y cronograma del fin de semana
El piloto misionero también repasó su experiencia en otras categorías del automovilismo nacional. “Corrí varios años en el TC, hasta en el año 2023, e incluso corrí en el equipo del Gurí Martínez. Venía seguido a visitar el taller”, recordó.
Sobre su decisión de apostar al Turismo Nacional, explicó: “Por un tema presupuestario, decidimos apostar al Turismo Nacional porque también está muy lindo y entretenido. Son menos carreras al año y por mis tiempos me quedaba mejor. Estoy disfrutando del automovilismo que es lo que más me gusta”.
En cuanto a la actividad oficial, el cronograma comenzará este sábado a las 9 de la mañana con pruebas libres de Clase 2 y Clase 3. A las 15 horas se desarrollará la clasificación, que definirá las posiciones de largada para las series del domingo, previstas a partir de las 9:00.