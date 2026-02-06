Copa Davis: Argentina inicia hoy su camino ante Corea del Sur

La Copa Davis vuelve a marcar la agenda del tenis argentino. Desde esta noche, el equipo nacional comenzará su participación en la fase clasificatoria del tradicional torneo por equipos cuando enfrente a Corea del Sur en Busán, con la expectativa de dar el primer paso hacia una nueva clasificación a las instancias decisivas.

La serie se abrirá a las 23 (hora argentina) con el duelo entre Thiago Tirante y Hyeon Chung, en un cruce que pondrá frente a frente a un jugador en crecimiento ante un rival que supo ser protagonista del circuito. Más tarde será el turno de Marco Trungelliti, quien se medirá con Soon-Woo Kwon en el segundo single.

Argentina inicia así una nueva edición de la Copa Davis, con la meta de repetir el protagonismo mostrado la temporada pasada y seguir alimentando el sueño de volver a levantar el trofeo.

Un arranque con antecedentes y expectativas

Tirante abrirá la jornada ante Chung, un nombre conocido para el tenis internacional. El surcoreano llegó a ser 19 del mundo y alcanzó las semifinales del Abierto de Australia en 2018, aunque distintas lesiones frenaron su progresión. Actualmente se encuentra lejos de aquellos puestos de privilegio, pero conserva experiencia en este tipo de competencias.

En el segundo punto, Trungelliti parte como favorito en los papeles. Ubicado más arriba en el ranking que Kwon, intentará inclinar la balanza para cerrar la primera jornada con ventaja.

Cómo sigue la serie

La actividad continuará el domingo desde la una de la madrugada con el partido de dobles, donde Federico Gómez y Guido Andreozzi enfrentarán a la dupla local. Luego se disputarían los singles invertidos, siempre que la serie no esté definida.

El equipo argentino, conducido por Javier Frana, llega con buenos antecedentes recientes. En 2025 alcanzó los cuartos de final y quedó a un paso de las semifinales, una actuación que reforzó la competitividad del plantel.

Con ese impulso, la Copa Davis vuelve a ser el escenario donde Argentina busca consolidar su presente y proyectarse hacia una nueva oportunidad de pelear por la histórica “Ensaladera”, aquella que ya consiguió en 2016 y que todavía permanece como uno de los grandes hitos del tenis nacional.