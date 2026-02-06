 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Infraestructura escolar

Colonia Celina pone a punto su escuela Nº 46 con mejoras sanitarias y de seguridad

El gobierno provincial ejecuta trabajos de emergencia en el establecimiento Olegario Víctor Andrade con una inversión de 35 millones de pesos para resolver problemas cloacales, filtraciones, iluminación deficiente y deterioro general que afectaban el dictado de clases.

6 de Febrero de 2026
Escuela de Colonia Celina.
El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha una serie de reparaciones en la escuela Nº 46 Olegario Víctor Andrade, ubicada en Colonia Celina, departamento Paraná, con el objetivo de resolver deficiencias sanitarias y edilicias que impactaban directamente en la seguridad y el funcionamiento cotidiano del edificio. La intervención forma parte de un esquema de obras de emergencia que busca mejorar las condiciones de enseñanza en distintos puntos del territorio provincial.

 

Las tareas se concentran principalmente en el sistema cloacal y en sectores de uso permanente por parte de alumnos y docentes, donde se habían detectado riesgos estructurales y fallas que requerían una solución inmediata. Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura indicaron que la obra demandará una inversión de 35 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 60 días corridos.

 

 

 

Problemas estructurales que requerían intervención

 

El diagnóstico técnico reveló que el pozo absorbente existente se encontraba socavado y muy próximo al patio escolar, una situación que representaba un potencial peligro para la comunidad educativa. A esto se sumaban inconvenientes en los desagües de la cocina, depósitos de inodoros con fallas frecuentes y filtraciones de agua en techos del comedor, depósito y área de preparación de alimentos.

 

También se registraba un marcado deterioro en los cielorrasos de yeso de las galerías y en las ventanas de madera del aula principal, que no cerraban correctamente y permitían el ingreso de frío y humedad. La iluminación, con artefactos fluorescentes obsoletos, resultaba insuficiente para el desarrollo normal de las actividades escolares.

 

Escuela de Colonia Celina.
Qué trabajos se ejecutan

 

El proyecto prevé la construcción de un nuevo sistema cloacal completo, que incluye pozo absorbente, cámara séptica, cámara de inspección y cañerías nuevas. Además, se instalará una cámara antigrasa en la cocina y se reemplazarán los depósitos plásticos de los sanitarios por unidades de loza vitrificada.

 

En paralelo, se cambiarán luminarias por tecnología LED en aulas y espacios comunes, se colocarán cielorrasos de PVC en galerías y se reforzarán cubiertas mediante la recolocación de babetas para evitar filtraciones. Las aberturas de madera serán sustituidas por carpinterías de aluminio, con el fin de mejorar el aislamiento térmico.

 

 

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, remarcó que estas intervenciones “priorizan sectores de uso constante por parte de alumnos y docentes, dando respuesta a problemas edilicios que impactan directamente en el desarrollo de las actividades escolares”, y señaló que permitirán “generar condiciones más seguras y adecuadas para la educación”.

 

Con estas mejoras, la escuela de Colonia Celina busca recuperar plenamente su infraestructura básica y garantizar un entorno más seguro y confortable para quienes asisten a diario al establecimiento, en una localidad donde el edificio cumple un rol central dentro de la comunidad.

Temas:

escuela Colonia Celina
