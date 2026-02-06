 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Durante la madrugada

Persecución policial en Concepción del Uruguay terminó con una moto robada recuperada

6 de Febrero de 2026
Departamental Concepción del Uruguay.
Departamental Concepción del Uruguay.

Personal de la Patrulla Motorizada detectó a un conductor sin casco que intentó evadir el control policial y escapó hacia un descampado. El rodado había sido denunciado como sustraído días atrás y quedó secuestrado por orden de la Fiscalía.

Durante un operativo preventivo realizado en la madrugada de este viernes, efectivos policiales lograron recuperar una motocicleta que registraba pedido de secuestro vigente. El procedimiento se concretó en Concepción del Uruguay, luego de una breve persecución que culminó con el abandono del rodado en un descampado de la zona norte de la ciudad.

 

El hecho se produjo alrededor de las 00:20, mientras personal de la Sección Patrulla Motorizada realizaba recorridas de rutina destinadas a la prevención del delito y al control vehicular. En ese contexto, los uniformados advirtieron la circulación de una motocicleta en malas condiciones y sin el uso del casco reglamentario, lo que motivó la intención de identificar a su conductor.

 

 

Sin embargo, al notar la presencia policial, el hombre aceleró y emprendió la fuga.

 

Persecución y abandono

 

De acuerdo a lo informado, se inició un seguimiento controlado por distintas arterias del sector norte de Concepción del Uruguay. El sospechoso se dirigió hacia calle 13 del Norte, entre Millán y Maipú, donde ingresó a un descampado.

 

Allí dejó la motocicleta tirada y continuó la huida a pie entre las malezas, logrando perderse de vista pese al rastrillaje realizado por los agentes.

 

 

Tras asegurar la zona, los efectivos inspeccionaron el vehículo abandonado, una Gilera Smash 110 cc de color negro. Al verificar los datos registrales en el sistema policial, confirmaron que la unidad había sido denunciada como robada apenas tres días antes, el 3 de febrero, en jurisdicción de Comisaría Primera.

 

Intervención judicial

 

Ante la confirmación del pedido de secuestro, se dio intervención a la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Denise Caraballo, quien dispuso el secuestro formal del rodado.

 

 

Asimismo, ordenó la realización de pericias fotográficas y la actuación del verificador policial, pasos necesarios para avanzar con las actuaciones legales y posteriormente restituir la motocicleta a su propietario.

 

Desde la fuerza indicaron que estos controles preventivos continuarán desarrollándose en distintos sectores de Concepción del Uruguay, con el objetivo de desalentar la circulación de vehículos sustraídos y reforzar la seguridad en horarios nocturnos.

