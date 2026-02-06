Raly Barrionuevo en Paraná: "El mate me hace sentir como en casa"

El cantante y compositor Raly Barrionuevo será parte de la Fiesta Nacional del Mate. En diálogo con Elonce, el artista santiagueño compartió sus pensamientos sobre la música, la cultura y el mate, dejando una profunda reflexión sobre el rol de los artistas en la sociedad.

"Es la tercera vez que vengo al festival", dijo Barrionuevo, quien expresó su entusiasmo por participar nuevamente en esta fiesta popular. “Igual a Paraná la última vez que vine estuve en el Teatro 3 de Febrero. Es hermoso. Es otra cosa, porque uno viene a un teatro y viene con un público que hace un esfuerzo y paga una entrada para ver a un artista puntualmente. En un festival somos muchos los artistas que participamos”, explicó.

Raly también habló sobre el ambiente único que se crea en los festivales, donde los artistas pueden cruzarse y compartir experiencias. “Hace un rato me crucé con Mario de Los Nocheros, eso pasa en los festivales. Hoy vamos a darlo todo”, contó.

Recordó a su madre, quien fue una gran admiradora de los festivales. "Mi vieja amaba mucho el Festival de Jesús María. Ella me ha parido, lógicamente, me ha traído a este mundo que uno lo ve cada vez más más loco. Trato de aportar un poquitito de belleza con las canciones, con lo que puedo hacer, con el paso efímero, hablando de la existencia general y de los ancestros y todo eso", reflexionó.

A lo largo de su carrera, Barrionuevo entendió que la música trasciende al artista y deja una huella perdurable. "Las canciones son las que quedan, ¿no? Uno se va y no sabemos cuánto tiempo, pero lo que sí las canciones están ahí y quedan. Por eso yo canto algunas canciones y también interpreto de autores que me han formado. Alguna vez agarré un lápiz, un papel y con mi guitarra me he puesto a escribir canciones", explicó el cantante.

Al ser consultado sobre los festivales populares y la necesidad de apoyo estatal a la cultura, Barrionuevo expresó su apoyo a la idea de que el gobierno invierta en estos eventos. "Cuando se hacen movidas, no como acto político, sino como un acto de gobierno serio, que tenga que ver con la cultura, me parece positivo, sobre todo si genera una movida alrededor que genere puestos de trabajo y turismo. Me parece que está bien porque es también una inversión", destacó.

A pesar de ser un artista independiente, Barrionuevo señaló que siempre ha apostado a mantener su independencia artística y económica, sin embargo, aclara que busca reciprocidad y respeto en los lugares donde se presenta. “Soy un artista independiente y siempre he apostado a ser independiente, a cortar mis entradas, pero cuando me invitan de festivales no es que voy a cualquier festival, sino a los lugares donde realmente siento que tienen ganas de que yo vaya y que me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir respetado”, expresó.

Asimismo, por otra parte, expresó: "No arranco el día hasta que no tomo mi primer mate. Creo que a muchos nos pasa eso. El mate es ese compañero que no puede faltar, ni por más lejos que me vaya de aquí, el mate no puede faltar nunca. Ahora vengo de una gira muy larga por Europa, un mes y ahí está el mate. El mate me hace sentir en casa”. Elonce.com