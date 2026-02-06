Coti destacó la Fiesta Nacional del Mate: "Amo Paraná y este evento que es uno de los más importantes del país"

Coti Sorokin se presentará este viernes en la primera jornada de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná. El cantante y compositor, quien se define como un "entrerriano de adopción", se refirió a la importancia de los festivales y a la necesidad de que el Estado apoye la cultura, en un contexto económico y social desafiante.

En diálogo con Elonce, expresó: “He participado de muchas fiestas en muchas partes del mundo y las que son de acá de mi tierra, Entre Ríos, son muy especiales para mí. Estoy muy feliz acá. A la Fiesta del Mate tenía ganas de venir, además por lo que significa el mate para un entrerriano de adopción como yo. Tomo mate todo el día, esté donde esté, en la parte del mundo que esté de gira, sea en México, en Europa, donde sea, siempre con mi mate”.

Mencionó que “Amo Paraná. Entre Ríos es una provincia que la recorrí de punta a punta siempre, me encanta estar acá. Quiero reencontrarme con el público de acá de Paraná, con el público de esta Fiesta del Mate, que es tan importante, una de las más importantes que hay en el país, que convoca a la familia y convoca público muy distinto y mucha gente”.

Por otra parte, opinó que “el Estado tiene que bancar la cultura, tiene que fomentar la cultura y la educación. Eso no puede estar librado al mercado, los números, a los especuladores, al dólar, todo eso. La cultura es la identidad de un país. La cultura es lo que tiene que ver con la marca de cada país, con la identidad. Afuera de Argentina no nos conocen por el peso, por el dólar, nos conocen por el tango, el folklore, por el mate. Es parte de la cultura argentina. Nos conocen por nuestra música, nos conocen por el fútbol, nos conocen por la cultura. Entonces es muy importante que eso no quede en manos de cualquiera. El estado tiene que regular y tiene que apoyar. A los chicos hay que acercarlos a la cultura, a la música, al deporte. Y si lo acercas a ese tipo de cosas, y le das facilidades para ese tipo de cosas, se van a alejar solos de las redes, porque van a encontrar algo mucho más rico y más hermoso en la música y en el deporte que en las redes, que son una porquería".

Consultado sobre la propuesta que tiene para este viernes, para la Fiesta del Mate, dijo: "Ojalá esté todo Entre Ríos reflejada acá, todo el país. Tenemos preparado un show súper potente. Venimos con toda mi banda afiladísima. Hoy no faltarán temas como Nada fue un error, Luz de día, Color esperanza, voy a cantar alguna canción nueva. Vamos a disfrutar mucho”.

Consideró que el mate y la cultura vinculada “se viene imponiendo en todo el mundo. Hay que fomentarlo. Cuando vos fomentás la cultura argentina, vienen las exportaciones, la yerba, los mates, pero primero la cultura. La cultura va por delante. La marca Argentina siempre fue cultura”.

Explicó que al mate lo toma amargo, aunque aseguró que “me gusta tomarlo de la manera que sea, no soy un fundamentalista. Siempre me gusta tomar amargo. Banco el tereré también, a mis hijos les daba cuando eran chiquitos. Pero yo tomo mate durante el día y a la noche vino”.

Sobre la situación de los artistas en Argentina, expresó: “está todo difícil y ahora también quieren destrozar SADAIC. La solución para las cosas que están mal no es destrozar todo, porque si no los autores quedamos en manos de nadie, los compositores, el derecho de autor, que es tan importante. Es la cultura, la protección del tango, de nuestra música, nuestro folklore, nuestro chamamé, nuestros autores, ¿lo vas a dejar en la calle? Ojalá las fiestas y festivales sigan siendo tan importantes porque el público los elige. La música argentina debe seguir creciendo, tiene gran potencia”.

Respecto a cómo ve a la nueva generación de músicos en el país, opinó: “Hay mucha gente muy valiosa, Argentina, como digo siempre, ha sido una potencia cultural y musical. Ojalá cuidemos a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, que vienen haciendo música. Ojalá que los saquemos un poco de las redes, de las PlayStation y todo eso, y les demos guitarras, acordeones, bombos, baterías, guitarras eléctricas para hacer música. También que vayan a más festivales populares y de música”.

“El primer crossover, el más importante que hubo en la música en español fue `Nada fue un error´. Fue hace 20 y pico de años. La música en español todavía no había conocido una canción, un crossover, de alguien que venía del rock nacional como Coti, alguien que venía del pop star latino como Paulina Rubio, y alguien que venía del indie rock como Julieta Venegas. Eso generó un crossover. En aquel momento fui criticado y hoy es normal. Sigue siendo una canción que no puede faltar en ningún show", dijo sobre cómo ve las colaboraciones entre artistas.

Por otro lado, destacó la belleza natural de Paraná y dijo que “estos paisajes son hermosísimos para nosotros, porque lo que vemos es hermoso, porque la gente tiene una energía hermosa, porque viene público mío, pero también viene público de Rally, viene público de Los Nocheros. Son hermosísimos para nosotros estos shows porque lo que vemos es hermoso, y la energía de la gente es increíble".

Consultado sobre qué sensación le genera poder llegar a públicos nuevos, señaló: "No me conocen a mí, pero conocen mis canciones. Y eso para mí es lo más importante, porque eso quiere decir que son canciones que han pasado de generación en generación, de boca a boca, de padre a hijo, de abuela a hijo, de padre a hijo, abuela a abuela y demás. Eso es lo más lindo y justamente esa posibilidad de compartir con el público de diferentes bandas, de diferentes artistas, de diferentes palos".