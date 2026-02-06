 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
En plena negociación, Cetré hizo un guiño a Boca y crece la expectativa

En medio de la búsqueda de refuerzos por las bajas médicas, el futbolista colombiano realizó un movimiento en redes sociales que no pasó inadvertido y reactivó las versiones sobre su arribo al club de La Ribera.

6 de Febrero de 2026
Edwuin Cetré.
El mercado de pases todavía no se cerró para Boca. Las lesiones que afectaron al plantel obligaron a la dirigencia a mantenerse activa y a explorar incorporaciones para reforzar el sector ofensivo. En ese contexto, un detalle protagonizado por el colombiano Edwuin Cetré volvió a instalar su nombre como posible refuerzo y generó ruido entre los hinchas.

 

El extremo, actualmente en Estudiantes de La Plata, comenzó a seguir en redes sociales a Boca Juniors, un gesto que fue advertido rápidamente por los fanáticos y que coincidió con las versiones de contactos entre ambas instituciones. La señal, aunque informal, alimentó la expectativa en medio de negociaciones que todavía no se oficializaron.

 

 

La necesidad de sumar variantes responde a la baja prolongada de Rodrigo Battaglia, quien fue intervenido quirúrgicamente por una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles y estará fuera de las canchas por varios meses. Esa situación habilitó a Boca a utilizar un cupo extra para incorporar un futbolista.

 

Un guiño que reaviva el interés

 

El movimiento de Cetré en redes no es menor dentro del contexto actual. En su cuenta personal, el atacante solo sigue a dos clubes del fútbol argentino: Estudiantes y Boca. Esa particularidad fue interpretada como una señal de cercanía justo cuando su futuro deportivo volvió a quedar abierto tras caerse su transferencia al fútbol brasileño.

 

Cetr&eacute; sigui&oacute; a Boca en Instagram.
Cetré siguió a Boca en Instagram.

 

El colombiano había estado a un paso de sumarse al Athletico Paranaense, pero la operación se frustró cuando ya se encontraba en Brasil. Tras ese episodio, regresó a La Plata y se reincorporó al plantel que conduce Eduardo Domínguez.

 

Ahora, con Boca evaluando opciones para reforzar el mediocampo ofensivo y los extremos, su nombre volvió a figurar entre las prioridades.

 

Qué puede aportar al plantel

 

Desde su llegada al Pincha a comienzos de 2024, Edwuin Cetré acumuló continuidad y títulos. Disputó más de 80 partidos, convirtió goles y sumó asistencias, además de integrar el equipo que conquistó torneos locales en las últimas temporadas.

 

 

Ese recorrido, sumado a su velocidad y capacidad de desequilibrio por las bandas, encaja con el perfil que la dirigencia busca para ampliar las alternativas ofensivas.

 

Mientras tanto, en Boca siguen trabajando contrarreloj para definir si el interés se transforma en una oferta concreta. El gesto del futbolista no pasó desapercibido y, aunque no representa una negociación cerrada, sí dejó una señal que volvió a encender la conversación en torno a su posible arribo a La Ribera.

Temas:

Boca Estudiantes de La Plata Edwuin Cetré
