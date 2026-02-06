Con acto oficial en Tribunales, juró la nueva jueza de Trabajo N.º 2 de Paraná

La nueva jueza de Trabajo N.º 2 de Paraná quedó formalmente en funciones este mediodía tras prestar juramento en una ceremonia realizada en el Salón de Actos de los Tribunales de la capital entrerriana. El acto fue encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno, quien tomó juramento y puso en posesión del cargo a Nanci Adriana Bautista.

El nombramiento de la jueza de Trabajo N.º 2 de Paraná se da en un contexto de fortalecimiento del fuero laboral, un ámbito clave para la resolución de conflictos vinculados al empleo, condiciones de trabajo y derechos sociales en la ciudad y la región.

Reconocimiento a su trayectoria

Al hacer uso de la palabra, Carlomagno valoró el recorrido profesional de la magistrada dentro del Poder Judicial entrerriano. Remarcó especialmente su experiencia en materia laboral y su dedicación a temas vinculados a la discapacidad, aspectos que consideró centrales para el ejercicio del cargo.

Además, le deseó éxitos en esta nueva etapa y extendió las felicitaciones a sus familiares, presentes durante la jura.

Jueza de trabajo de Paraná.

Del acto también participaron los vocales Daniel Carubia, Susana Medina, Laura Soage y Carlos Federico Tepsich; el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; y representantes de distintas instituciones. Asimismo, se enviaron salutaciones formales de autoridades provinciales y del ámbito judicial.

Designación y formación profesional

La designación de la jueza de Trabajo N.º 2 de Paraná fue formalizada por el Poder Ejecutivo mediante decreto del Ministerio de Seguridad y Justicia, después de completar las instancias previstas por la Constitución provincial. El proceso incluyó la preselección del Consejo de la Magistratura y el posterior acuerdo constitucional del Senado.

Bautista es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, donde finalizó sus estudios en 1995. Desde entonces se ha desempeñado en distintos cargos dentro del Poder Judicial de Entre Ríos.

En paralelo, desarrolló actividad docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que consolidó su especialización en el área que ahora pasará a encabezar.