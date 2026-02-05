El primer juicio por jurados del año será en Paraná: el detalle de la causa

Será en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia.

El primer juicio por jurados del año será en Paraná, marcando el inicio de la agenda judicial 2026 bajo esta modalidad de juzgamiento. El debate se desarrollará en el marco del legajo “M.S.E. y otro S/Abuso sexual con acceso carnal agravado” y comenzará el lunes próximo en la capital provincial.

El proceso judicial tendrá lugar en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná, y se extenderá hasta el viernes 13 de febrero. Las audiencias comenzarán diariamente a las 8.30, luego de haberse conformado el jurado popular en la jornada previa.

Debido a la naturaleza del hecho investigado, el juicio se desarrollará sin acceso al público. La causa refiere a un presunto delito contra la integridad sexual, motivo por el cual se dispuso el carácter reservado del debate, conforme lo establece la normativa vigente.

Integración del tribunal y las partes

El juez técnico designado para el desarrollo del juicio es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa. Su función será dirigir el debate, resolver las cuestiones procesales y garantizar el correcto desarrollo del juicio por jurados.

La acusación estará a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, quienes llevarán adelante la exposición del caso ante el jurado popular.

En tanto, la querella será ejercida por los abogados Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld, mientras que la defensa técnica de los imputados estará en manos de los letrados Damián Pettenati e Iván Vernengo, quienes asistirán a G.E.A., y Claudio Berón, defensor de M.S.E.

Situación de los imputados y participación institucional

Ambos imputados se encuentran actualmente cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, mientras se sustancia el proceso judicial que ahora será sometido a la decisión de un jurado popular.

Del debate también participará el Superior Gobierno de Entre Ríos, que intervendrá a través de su representante legal, el abogado Julián Gracia, en el marco de las facultades que le confiere la ley.