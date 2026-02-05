Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco

El acuerdo ya había tenido su aval político durante la cumbre que protagonizó Milei con Trump en la Casa Blanca, pero la agenda doméstica en Estados Unidos demoró la firma formal que sucedió este jueves.
El Gobierno nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.
La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas. A través de sus redes sociales, el funcionario expresó:
Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos.
Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo.
🇦🇷🤝🇺🇸
La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu— Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026
El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. "La Argentina será próspera", concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.
El acuerdo ya había tenido su aval político durante la cumbre que protagonizó Milei con Trump en la Casa Blanca, pero la agenda doméstica en Estados Unidos demoró la firma formal que sucedió hace instantes, supo Infobae.
El texto definitivo del acuerdo comercial aún no se conoce.