Economía

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco

El acuerdo ya había tenido su aval político durante la cumbre que protagonizó Milei con Trump en la Casa Blanca, pero la agenda doméstica en Estados Unidos demoró la firma formal que sucedió este jueves.

5 de Febrero de 2026
Trump y Milei
El Gobierno nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.

 

La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas. A través de sus redes sociales, el funcionario expresó:

 

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. "La Argentina será próspera", concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.

 

El acuerdo ya había tenido su aval político durante la cumbre que protagonizó Milei con Trump en la Casa Blanca, pero la agenda doméstica en Estados Unidos demoró la firma formal que sucedió hace instantes, supo Infobae.

 

El texto definitivo del acuerdo comercial aún no se conoce.

Argentina Estados Unidos Gobierno nacional Milei
