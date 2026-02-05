Presentaron el Festival “Con Sabor A Pollo”: Viale se prepara para una noche de música y gastronomía

La ciudad de Viale se prepara para una nueva celebración popular con la presentación oficial del Festival “Con Sabor A Pollo”, propuesta que combinará música en vivo, gastronomía regional, concurso de cocineros y espacios para artesanos y emprendedores. El evento tendrá lugar el sábado 14 de febrero en el Paseo Ferroviario y marcará la sexta edición del encuentro impulsado por Club Arsenal de Viale.

El lanzamiento se realizó este jueves en el Museo de Casa de Gobierno de Paraná, con la participación de autoridades provinciales, municipales y organizadores, quienes destacaron el crecimiento sostenido del festival y su impacto cultural y económico en la región.

Acompañamiento provincial y movimiento cultural

Durante la presentación, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello, valoró la continuidad de este tipo de celebraciones y subrayó el rol que cumplen en el interior de la provincia.

“Muy contentos de recibir aquí una nueva iniciativa de la ciudad de Viale, impulsada por el club Arsenal y acompañada por el municipio. Va a tener una importante grilla artística”, expresó, y remarcó que los festivales “movilizan muchísimo público” y generan trabajo tanto para artistas como para emprendedores.

En ese sentido, agregó: “En cada uno de esos festivales hay movimiento económico, hay mucha gente que asiste y mucha gente que trabaja. Desde la cultura es un fuerte factor identitario”.

Presentación del Festival "Con Sabor a Pollo". Foto: Elonce.

El impacto local del festival

El intendente de Viale, Carlos Weiss, celebró la iniciativa del club organizador y destacó la repercusión que tendrá en la economía local.

“Celebramos el coraje y la valentía del Club Atlético Arsenal de organizar este sexto festival. Esto genera un gran movimiento económico para la institución deportiva y también para los emprendedores”, afirmó.

Además, invitó a vecinos y visitantes a sumarse: “Los esperamos el 14 en el predio del ferrocarril con la seguridad de que van a vivir un gran evento gastronómico y musical”.

Grilla artística y entradas

Por su parte, el presidente del club, Luciano Sione, brindó detalles de la programación y la venta de tickets. Confirmó que actuarán Grupo Cali, Monchito Merlo, Gildas Bailanta, Gabriel Cáceres, Los Mansos del Chamamé, Maravillas Alemanas y Juan Manuel Bilat.

“Este año tenemos seis artistas. El precio de las entradas anticipadas está en 15.000 pesos y en puerta será de 20.000 pesos. También se pueden adquirir online”, explicó.

Bilat, con presente destacado

Uno de los momentos especiales de la noche será la actuación de Juan Manuel Bilat, quien recientemente fue distinguido como “artista destacado” en Cosquín.

Juan Manuel Bilat. Foto: Elonce.

El músico expresó su emoción por presentarse nuevamente en la provincia: “Estamos viviendo un tiempo muy emocionante después de lo que sucedió en Cosquín. Feliz por encontrarnos una vez más en Viale”, señaló.

Y agregó: “Siempre que haya cultura estamos ahí. Queremos abrazarnos y festejar esto que sucedió, que es un triunfo para nuestra cultura y para nuestra provincia”.