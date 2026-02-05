Identificaron a la víctima de fatal choque de camiones sobre Ruta 6

Murió un joven transportista como consecuencia de un violento choque entre dos camiones ocurrido este jueves sobre el kilómetro 75 de la ruta provincial 6, en la zona de Mojones Norte (departamento Villaguay). La víctima fatal fue identificada como Yair Nicolás Gil, de 23 años, domiciliado en Villa Elisa, departamento Colón.

El siniestro involucró a un camión Ford Cargo 916 perteneciente a la empresa Noelma, que trasladaba pollos y productos avícolas desde San José con destino a La Paz, y a un camión cerealero Mercedes Benz 1633 que circulaba en sentido contrario rumbo a Villaguay. “La colisión fue casi frontal y lamentablemente, a raíz del accidente, el conductor del Ford Cargo falleció en el lugar de forma instantánea”, confirmó a Elonce el jefe de la Departamental Villaguay, Cristian Reisenauer.

El camión Mercedes Benz se desplazaba en sentido norte-sur, desde Sauce de Luna hacia Villaguay, y era conducido por un hombre de 50 años, domiciliado en Sauce de Luna, departamento Federal, quien no presentó lesiones.

En el hecho también se vio involucrado un automóvil Volkswagen Gol Country, que era conducido por un hombre de 61 años, domiciliado en La Paz, quien viajaba acompañado por su esposa, de 69 años, y su nieta, de 14.

“El auto colisionó contra el acoplado que quedó sobre la cinta asfáltica segundos después del primer impacto, ya que no llegó a frenar a tiempo. Afortunadamente, no circulaba a gran velocidad y sus ocupantes solo sufrieron lesiones leves”, explicó Reisenauer.

El vehículo circulaba también de norte a sur y, tras el impacto, la menor fue trasladada al hospital de Sauce de Luna, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

Sobre la mecánica del choque

En relación a la mecánica del siniestro, Reisenauer indicó que de manera preliminar se estima que “el camión de menor porte habría invadido el carril contrario por motivos que aún se desconocen”. No obstante, aclaró que las causas exactas continúan bajo investigación.

“La ruta estaba en perfecto estado en todo el trayecto y la visibilidad era buena, ya que estaba amaneciendo”, señaló el jefe policial, aunque no descartó que “el sueño pudiera haber sido uno de los factores”, algo que todavía no pudo determinarse.

Como consecuencia del impacto, la calzada quedó cubierta de maíz y mercadería avícola, lo que dio cuenta de la violencia del choque.